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Yerel Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Yerel

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 07:50:00 -
Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’un Yakakent ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince liman içerisinde bir barınakta yapılan aramada 3,5 gram uyuşturucu madde ve esrar öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili F.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

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Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu aparatı çıktı
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu aparatı çıktı

Yerel

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu aparatı çıktı

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