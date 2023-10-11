Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen panele İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirli, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda ulusal ve yerel televizyonların Ankara temsilcileri katıldı.

Panel'in 1. oturumda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Celbiş’in başkanlığını yapacağı “Toplumsal Farkındalık” panelinde Gazeteciler Hande Fırat, Zafer Şahin, Deniz Gürel ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan konuşmacı olarak katıldı.

2. oturumda ise Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’un oturum başkanlığını yapacağı, “Medya ve İletişim” panelinde Gazeteciler Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı ve Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Senem Yıldız yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan, uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

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Burhan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle 'Uyuşturucu ile Mücadele' konusunda Bakanlığımızın, Sivil Toplum Örgütlerinin yapmış olduğu faaliyetlerde fevkalade önemli ama daha da bu faaliyetlerin artması gerektiği kanaatindeyiz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Öpmeye koklamaya kıyamadığımız çocuklarımız maalesef arkadaş çevresinin etkisiyle bir takım sosyal sorunların etkisiyle uyuşturucu illetine ulaşıyorlar. Ya ailemizde bu illete ulaşan ya çevremizde ya toplumda maalesef bunları sıkça görüyoruz.

O yüzden bu konularla ilgili bizim bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Hem ulusal medyadaki değerli kuruluşlarımız hem de buradaki yerel medya vasıtasıyla farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Bizlere bu konuda Sivil Toplum Kuruluşları destek verdiler. Gazeteci arkadaşlarımız çok ciddi özveride bulundular. Biz teklif ettiğimiz zaman dediler ki; ya bu ne demek, bu hepimizin yarası bu konuda biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Elimizi taşın altına koymak zorundayız çünkü hepimizin çocuğu potansiyel adaydır. O Yüzden her şeyden önce uyarmak farkındalık oluşturmak bizim için fevkalade önemlidir.

Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak sadece yerel medyanın sorunlarını çözmeye çalışmıyoruz. Ülkemizi ilgilendiren sosyal organizasyonlarda, sivil toplum örgütlerinin yapması gerektiği çalışmalarında da etkin faaliyetler yapıyoruz. Bize 15 Temmuz'da, Anadolu medyası olarak tıpkı buradaki ulusal medyadaki dostlarımız gibi darbeye karşı durduk bir ay boyunca meydanlarda yayın yaptık. Yine deprem felaketi konusunda Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bir farkındalık çalıştayı yapıp gazetecileri deprem bölgesine götürdük. Oralarda ki durumu kamuoyu ile paylaştık. Bizler duyarlı sivil toplum çalışması yapmaya çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da konuşmasında Narkotik alanında da zehir tacirleri ile büyük bir mücadeleye imza atıldı. Yüklü miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar yapıldığına vurgu yaptı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirli de uyuşturucu ile mücadelede sadece kolluk kuvvetlerinin değil medyanın da önemli rol oynaması gerektiğini anlattı.