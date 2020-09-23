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Yerel Uyuşturucu çetesinin tepesine binildi
Yerel

Uyuşturucu çetesinin tepesine binildi

Aydın’da faaliyet yürüten uyuşturucu çetesi, Narkotik ekiplerinin operasyonuyla çökertildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:54:00 -
Uyuşturucu çetesinin tepesine binildi

Türkiye genelinde uyuşturucu tacirleriyle mücadele amansız bir şekilde devam ediyor. Yapılan operasyonlar kapsamında, son olarak Aydın’ın Çine ilçesinde çok sayıda kişiye uyuşturucu temin ettikleri belirlenen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA’nın da yer alan habere göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir insanların huzur ve sükununu bozan ve çeteleşen bir şebeke takibe alındı.

Geniş çaplı soruşturma neticesinde, Mustafa Y., Birkan A., Barbaros B. ve Ümit Y.’nin, Aydın’ın Çine ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olay sırasında yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslardan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Yorumlar

sütcü imam

Her ilde Aydın Emniyet Müdürü gibi yerli Milli Polisi nerde bulacaksın. Sayın Müdürüm Türk Halkının Duası sizinle. Serbest bırakılan soysuzların adreslerini Milli Genclik teşkilatlarına iletirseniz seviniriz gereği yapılır emin olun. Sabır Savaş Adım Müslüman....
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