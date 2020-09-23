Uyuşturucu çetesinin tepesine binildi

Türkiye genelinde uyuşturucu tacirleriyle mücadele amansız bir şekilde devam ediyor. Yapılan operasyonlar kapsamında, son olarak Aydın’ın Çine ilçesinde çok sayıda kişiye uyuşturucu temin ettikleri belirlenen şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA’nın da yer alan habere göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir insanların huzur ve sükununu bozan ve çeteleşen bir şebeke takibe alındı.

Geniş çaplı soruşturma neticesinde, Mustafa Y., Birkan A., Barbaros B. ve Ümit Y.’nin, Aydın’ın Çine ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Olay sırasında yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslardan ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.