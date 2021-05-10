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Gündem 'Uyuşturucu baronu' olarak bilinen Cemal Nayır öldü
Gündem

'Uyuşturucu baronu' olarak bilinen Cemal Nayır öldü

Uyuşturucu baronu olarak tanınan ve felç geçirdiği için cezaevinden tahliye edilerek evinde gözetim altında tutulan Cemal Nayır, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 22:44:00 -
'Uyuşturucu baronu' olarak bilinen Cemal Nayır öldü

Sabaha karşı hayatını kaybeden Cemal Nayır'ın cenazesi Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi. Nayır'ın oğlu ve şoförünün de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Şişli'de, 2019 yılında seyir halindeki bir araca yapılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı olaya uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır'ın ismi de karışmıştı.

Saldırıyı azmettirdiği gerekçesiyle Nayır ile tetikçi olduğu belirtilen 2 şahıs yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Felç geçiren ve vücudunun büyük bölümünü kullanamayan Nayır, daha sonra evinde gözetim altına alınmıştı.

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından olan ve 23 Eylül 2004'te Esenler'de aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Nayır, bu olaydan 3 yıl sonra ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Eylül 2007'de düzenlenen operasyonda 80 kilogram eroinin sahibi olarak tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

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