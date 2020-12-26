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Aktüel Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan kadın, kendisini evsizlere yardıma adadı
Aktüel

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan kadın, kendisini evsizlere yardıma adadı

68 yaşındaki Wan Qamariah Davud, her gün 300 evsiz ve uyuşturucu bağımlısına yemek yardımında bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:00:45 -
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan kadın, kendisini evsizlere yardıma adadı

KUALA LUMPUR (AA) - ÖMER FARUK YILDIZ - Malezya'da uyuşturucu bağımlılığından kurtulan kadın, mahallesindeki evsizler ve bağımlılara her gün yemek yardımında bulunuyor.

Başkent Kuala Lumpur'da evsizler ve uyuşturucu bağımlılarının yoğunlukla yaşadığı Chow Kit Mahallesi'nde oturan "Mak Wan" lakaplı 68 yaşındaki Wan Qamariah Davud, 7 senedir buradaki evsiz, uyuşturucu bağımlısı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyor.

Rehabilitasyondan çıktıktan sonra kendi yaptığı kek ve pastaları satarak geçimini sağlamaya başlayan Wan Qamariah, daha sonra gelirinin bir kısmıyla mahallesindeki ihtiyaç sahipleri için kendi imkanlarıyla yemek pişirip motosikletiyle dağıtmaya başladı.

Bir süre sonra yaptığı faaliyetlerden haberdar olan hayırseverlerin bağışlarıyla işlerini ilerleten Malezyalı kadın, geçen yıl Malezya Hayır Vakfı ile ortak girişimde bulunarak dükkan açtı.

Wan Qamariah, "Warung Makan Sabahat" ismini verdiği dükkanda, birlikte çalıştığı vakıf gönüllüleriyle beraber her gün Chow Kit'teki ihtiyaç sahiplerine paketler halinde yemek, su ve meyve dağıtıyor.

- "Hayatım boyunca 5 defa hapse girip çıktım"

Hayat hikayesini AA muhabirine anlatan Wan Qamariah, "11 yaşımda evlendikten sonra Kuala Lumpur'a yerleştim. Buraya geldikten sonra kocam uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. Bir gün polis bizi yakaladı ve hapse attı. Kocam uyuşturucu ticaretinden idam cezasına çarptırıldı, ben ise henüz reşit olmadığım için hapis cezasıyla kurtardım. Hapisten çıktıktan sonra Chow Kit'e döndüm ve burada uyuşturucu kullanmaya devam ettim. Hayatım boyunca 5 defa hapse girip çıktım." dedi.

38 yıl boyunca uyuşturucu kullanıp uzun yıllar sokaklarda yaşayan Malezyalı kadın, "Uyuşturucu yüzünden hepatit hastalığına yakalanmam üzerine rehabilitasyona girdim ve bu kötü alışkanlığımı bırakma kararı aldım. Tedaviden çıktıktan sonra benim durumuma düşmüş insanlara yardım etme amacıyla kurulmuş bir vakıfta çalışmaya başladım ve burada uyuşturucunun zararlarına dair çok şey öğrendim." şeklinde konuştu.

Wan Qamariah, umreye gittikten sonra evsiz ve uyuşturucu bağımlılarına yardım etme fikrinin aklına geldiğini söyledi ve "İlk başlarda kendim yemek pişirdim. Pilav ve tavuk kızartıp paketleyerek motosikletle buradaki tanıdığım evsizlere dağıttım. Daha sonra vakfın yardımıyla bu mekanı aldıktan sonra artık evsizler buraya gelip yemeklerini alıyor." ifadelerini kullandı.

- Günde 300 kişiye yemek dağıtımı yapıyor

Her gün en az 300 kişiye bir öğün yemek yardımı yapan hayırsever kadın, beraber çalıştığı vakfa gelen bağışlar arttıkça bazı günler akşam yemeği dağıtımında da bulunuyor.

İhtiyaç sahiplerine yemek yardımı dışında dini sohbet ve psikolojik destek gibi yardımların da yapıldığını belirten Wan Qamariah, "Hayır Vakfı'ndan bir hoca haftada bir gün uyuşturucu bağımlılarını kötü alışkanlıktan kurtarmak için sohbet veriyor. Bunun dışında evsiz ve bağımlılara düzenli olarak hizmet veren bir psikolog gönüllümüz var." dedi.

Wan Qamariah, maddi imkan bulması durumunda ilerleyen yıllarda evsizler için bir kişisel hijyen merkezi kurmayı planladığını kaydederek, "Bu insanlara yardım ediyorum çünkü değişebileceklerine inanıyorum. Bu konuda onlara güvenmeli ve fırsat tanımalıyız." şeklinde konuştu.

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