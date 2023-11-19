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Dünya Uyuşturucu bağımlılarına ibretlik ders! Anadan üryan edepsiz neler yaptı neler
Dünya

Uyuşturucu bağımlılarına ibretlik ders! Anadan üryan edepsiz neler yaptı neler

Yeniakit Publisher
2023-11-19 15:24:00 -

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı’nda uyuşturucu etkisi altında olduğu tahmin edilen bir kadın, çıplak bir şekilde terminaldeki insanlara saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Terminalde bekleyen yolcular, birden çıplak bir kadının koşarak geldiğini gördü. Kadın, kendisine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve diğer insanlara tekme, tokat ve ısırık gibi saldırılarda bulundu. Kadının uyuşturucu etkisi altında olduğu ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Polis, kadını etkisiz hale getirmek için biber gazı kullandı. Kadın, direnmeye devam ettiği için polis, onu yere yatırarak kelepçeledi. Kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının kimliği ve uyruğu henüz açıklanmadı.

Olay sırasında havalimanında büyük bir panik yaşandı. Bazı yolcular, kadının saldırısından kaçmak için başka kapılara yöneldi. Bazı yolcular ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının çıplak vücudu ve saldırdığı insanlar görülebiliyor.

Havalimanı yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve kadının neden böyle bir davranış sergilediğini araştırdıklarını bildirdi. Olay nedeniyle havalimanında herhangi bir uçuş aksamaması yaşanmadığı belirtildi.

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