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Kültür - Sanat Uyuşturucu yüklü tır polis uygulamasından kaçamadı
Kültür - Sanat

Uyuşturucu yüklü tır polis uygulamasından kaçamadı

Yeniakit Publisher
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Şırnak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen mücadele kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tırda 6 parça halinde 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Merkez Köy Hizmetleri Polis Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir tırda detaylı arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçta gizlenmiş halde 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda olayın şüphelisi gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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Yerel

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