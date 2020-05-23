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Yerel

Uyurken düşen adamın kafasına soba maşası saplandı

Kastamonu’da 10 gün önce meydana gelen olayda, kanepede uyurken yere düşen 72 yaşındaki adamın kafasına soba maşası girdi; maşa, kaldırıldığı hastanede yaşlı adamın kafasında çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:03:00 -
Uyurken düşen adamın kafasına soba maşası saplandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kanepede uyurken yere düşen yaşlı adamın kafasına soba maşası saplanırken, maşa ameliyatla çıkarıldı.

Bir kısmı itfaiye ekipleri tarafından kesildi

Olay, 10 gün önce meydana geldi. İsmi açıklanmayan 72 yaşındaki adam, evinde sobanın yanındaki kanepede uyurken yere düştü. Sobanın arkasında yerde bulunan demir maşa, yaşlı adamın kafasına saplandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, buradan Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede demir maşanın bir kısmı ameliyat öncesi itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, daha sonra ameliyatla maşanın içeride kalan bölümü de çıkarıldı. 5 saat süren ameliyatın ardından tedaviyle sağlığına kavuşan yaşlı adam, taburcu edildi.

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