Dünyaya yeni gelen bir bebeğin özellikle gece uykusu konusunda sorunlar yaşaması son derece doğal. Bebeklerinizin gece uykusu alışkanlığı kazanabilmeleri için ilk günden itibaren kararlı olmanız gerekiyor. Ama unutmayın ki her bebeğin huyu birbirinden farklıdır. Kimi bebek hızlıca gece uyku alışkanlığı elde ederken kimileri süreci epey bir süre uzatabiliyor.

Geceleri uyku uyumayan bebekler konusunda en büyük zorluğu ise anneler yaşamakta. Anneler dinlenebilmek için bebeklerinin uykuya dalmasını sabırsızlıkla bekliyor olabilir. Bu sebeple pek çok anne bebeğinin gece mışıl mışıl uyuması için hangi duaları okuması gerektiğini araştırıyor.

Uyumayan bebeğe hangi dua okunur? | Bebeklerin deliksiz uyuması için dua

Bebeklerin uyku sorununu gidermek için İnşirah suresini okuyabilirsiniz. Hem bebeklerin hem de uyku sorunu yaşayan yetişkinlerin mışıl mışıl uyuyabilmesi için üç kez inşirah suresini okuması tavsiye edilir.

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

Bebeklerin uykusuz sorunu için Fatiha Suresi’ni de okuyabilirsiniz.

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola.

Ya Şafi Esması

Uyku uyumayan bebeğiniz için 21 kez Ya Şafi Esması okuyabilirsiniz. Ardından ise şu duayı etmeniz tavsiye edilir:

“Şifası her mustarip kulun yüreğine şifa olan ve dermanı en büyük dertleri kökünden kurutan şifalı merhametin ve merhametli şifanın sahibi sensin. Senin sırlı şifan, darda kalan her mahluka medet eder ve senin müessir dermanın her yaraya merhem sürer. Beni de sonsuz şifanın harika merhametinden mahrum bırakma ve gözümü kapattığımda beni şifalı merhametine mahzar kıl. Amin.”