Uyumadan önce tüketirseniz vücudunuzdaki tüm organları yeniliyor, ses kısıklığına iyi geliyor! Tek çaresi...

Muskat, çok da bereketli bir baharattır. Özellikle düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığı zaman insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Ayrıca yemeklere güzel tat veren bir baharat türüdür. İsmi de fazla duyulmamış ve Türkiye de de az bulunan muskat herkesin kullandığı bir baharat değildir. Fakat faydalarını öğrendikten sonra vazgeçilmezler arasına girecektir. İşte muskatın hiç duyulmamış inanılmaz faydaları…

Bazen uyku bozuklukları sadece basit vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklanır ve bu çay tarifi güzel bir uyku çekmek için ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri size sağlıyor.

Muzun içerisinde bulunan potasyum ve magnezyum size uzun zamandır hasret kaldığınız deliksiz uykuyu sağlayacaktır. Ve bu uyku sayesinde organlarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlamış olursunuz.

MALZEMELER: Bir adet muz kabuğu, 2 bardak su, Yarım çay kaşığı muskat cevizi tozu, toz tarçın veya çubuk tarçın…

HAZIRLANIŞI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm malzemeleri bir cezveye alarak kaynatın ve suyun 3 te 1 i buharlaşana kadar kaynatın. Ardından soğumaya bırakın ve içilme sıcaklığına ulaştığında süzün ve afiyetle tüketin. Harika bir uyku çekeceğinize emin olabilirsiniz.

Çayı akşam 19:00 gibi içerseniz 22:00 gibi en geç uykuya dalmış olursunuz ki bu saat uyumak için en ideal saat olarak bilinir. Özellikle organlarınızın bu uykudan maksimum faydayı görmesi için bu saat aralığında tüketmeniz daha etkili olacaktır.

Gelin muskat nedir tanıyalım...

Muskat nedir?

Muskat, halk arasında küçük Hindistan cevizi olarak da anılan, tropik bir ağaç ve onunla aynı adı taşıyan meyvesi diyebiliriz. Muskat, yemek ve salatalarda daha lezzetli bir tada ulaşmak için kullanılan bir çeşit baharattır. Ortalama ceviz büyüklüğündedir.

Muskat’ın Faydaları Nelerdir?

-Antioksidan özelliği ile karaciğer ve böbrekleri temizliyor.

-Vücuttaki oluşan zararlı toksinlerin atılmasında da yardımcı olmaktadır.

-Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Muskatın vücuttaki birçok ağrıların kestiği görülmektedir. İçerisinde bulunun vitaminler sayesinde doğal ağrı kesiciler arasındadır. Mide ve karın ağrılarına da iyi gelmektedir.

-Diğer bir özelliği ise yorgunluğa ve uykusuzluğa iyi gelmesidir.

-Ayrıca muskat böbrek taşlarını önleme de ve dökülmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor ve strese ve zihinsel yorgunluğu da iyi gelmektedir.

-Muskatın konsantrasyonu artırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca grip, soğuk algınlığı, nezle ve öksürük gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Özellikle sinir sistemini rahatlatır ve sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.

-Antiseptik özelliği sayesinde ciltte görülen akne ve sivilcelerin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Kilo almak ve iştahsızlık için muskatın çok faydası bulunmaktadır. Muskat baharatı iştah açmada bir numaradır.

-Çocuğu olmayan kadınların hamile kalmak için düzenli yeterli miktarda musakatı kullandığı zaman hamile kalma olasılığı da artmaktadır.

-Çocuklarda görülen gaz ve şişkinlik için az miktarda verilebilir.

-Özellikle kırmızı kan hücrelerin artışını sağlar ve kansızlığa ve demir eksikliğine de iyi gelmektedir.

-İshal, kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarını tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.

-Kanseri önleyici özelliği de bulunmaktadır. Kanser hücrelerinin büyümesini de engellemektedir.

Muskatın Tüketimi Nasıldır?

Yemeklerde baharat olarak tüketilmelidir.

Kış çaylarını içerisine koyulabilir. Boğaz ağrılarına ve ses kısıklığına iyi gelir.

Hamur işlerinde, kurabiyelerde ve tatlılarda kullanılabilir.

Muskat nerede kullanılır?

Beşamel sosa, kremalı yemeklere, hatta kek ve kurabiyelere bile yakışan bu baharatı hamur işlerinde, çöreklerde ve salatalarda da deneyebilirsiniz. Patates püresi, brokoli çorbası, brokoli salatası, Brüksel lahanası, karnabahar gibi yemekler muskatın sıklıkla kullanıldığı yemekler arasındadır.