Uyumadan önce için horlamayı birden bitiriyor: Bu tarifin o özelliği resmen şok etti! Geçiren yöntem bakın ne
Gece güzel bir uyku çektiğimizde sonraki güne harika bir şekilde başlarız. Uyku sırasında gürültülü soluk alıp ve bunun sonucu duyulan sese horlama denir. Horlama yaşam tarzına ilişkin belirli sorunlardan biridir. 7-8 saatlik uykunun çözemeyeceği çok az problem vardır ama bu uykuyu başkaları için mahvedecek bir durumunuz yoksa… Vereceğimiz tarih horlama sorununa çare olacak...
Ne yazık ki horlama çok yaygın bir problem ve piyasada onlarca ürün sırf horlama tedavisi için kullanılıyor. Stresli bir hayat ve çeşitli sağlık problemleri horlamaya sebep olabiliyor ama artık horlama tedavisi için evde kendinize hazırlayabileceğiniz bir içecek tarifi var. Uzmanlar horlama sorununu bitirecek doğal bir yöntem olduğunu iddia etti.
Malzemeler
2 elma
2 havuç
1 teze zencefil
Çeyrek limon
Hazırlanış
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin.
Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler.
Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.