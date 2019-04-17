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Uyumadan önce bal yerseniz vücudunuzda meydana geleceklere inanamayacaksınız

Binlerce yıl bozulmadan kalabilen bal, uzmanlarca süper gıda olarak adlandırılıyor. Bu şahane lezzeti düzenli olarak tüketmeye başladığınızda ise bedeninizde birçok önemli sorun siz farkına varmadan çözülüyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:53
Uyumadan önce bal yerseniz vücudunuzda meydana geleceklere inanamayacaksınız

Bal binlerce yıldır şifa niyetine kullanan mucize bir gıda. Genellikle soğuk algınlıkları sırasında tüketmesi aklımıza gelen bala mutlaka günlük beslenme programımızda yer vermeliyiz. Peki, uyumadan önce yalnızca bir kaşık bal yemek, vücudumuz için ne kadar faydalı?

Uyku sorunu yaşayanlar için bir numaralı gıda

Balın içerisinde triptofan isimli son derece önemli bir amino asit mevcut. Vücut triptofanı doğruca kendisi üretmez. Bu amino asit düzenli uyku alışkanlığının elde edilmesi konusunda son derece önemlidir. Balda bulunan triptofan sayesinde mışıl mışıl ve deliksiz bir uyku çekmeniz mümkün.

Tansiyonu dengeler

Yüksek tansiyon, kalp hastalıklarını tetikleyen bir unsurdur. Dengeli bir tansiyonunuzun olmasını istiyorsanız; her gece uyumadan önce yalnızca bir tatlı kaşığı bal tüketmenizde yarar var.

Trigliseritler azalır

Trigliseritler kanda bulunan bir tür yağdır. Vücuttaki yüksek trigliseritler kalp ve damar hastalıklarını tetikler. Düzenli olarak bal tükettiğinizde kandaki trigliseritler azalma gösterir.

Doğal öksürük şurubu

Bal doğal bir antienflamatuardır. Bu nedenle her gece ılık bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar bal ilave edip, içebilirsiniz. Bu karışım birçok öksürük şurubundan daha iyi gelecektir.

Bağışıklık sisteminin dostu

Bal içerdiği antioksidanlar ve antibakteriyeller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal sayesinde vücut virüslere karşı daha dirençlidir.

Yağ yakımını hızlandırır

Bal düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır.

Yaşlanmayı geciktirir

Bal içerdiği antioksidanlar sayesinde düzenli tüketildiğinde yaşlanma belirtilerinin hızını bir hayli yavaşlatır.

Depresyonla savaşınızda galip gelirsiniz

Bal stresle mücadele etmenin en doğal yoludur. Bal içerdiği polifenol sayesinde stresle başa çıkmayı, depresyondan uzak kalmayı sağlar.

NOT: Unutmayın her şeyi kararında tüketmek son derece önemli. Abartıya kaçmadan bir tatlı kaşığı bal tüketmek sağlığınız için son derece önemlidir. Oran arttıkça bu şifalı besini zararlı hale dönüştürebilirsiniz. Ayrıca 1 yaşından önce bebeklere kesinlikle bal verilmemeli.

 

 

 

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:53
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