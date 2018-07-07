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Uyum için üç KHK yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:03
Uyum için üç KHK yayınlandı

Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluşan KHK'da, çok sayıda kanunda yer alan, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayıklandı. Bu ifadelerin yerine Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ifadeleri konuldu. Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki Başbakanlık sistemine yönelik ifadeler de ayıklanmış oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik 698, 699 ve 700. KHK'larla toplamda 3. uyum KHK'sı yayımlanmış oldu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 20:03
  1. KHK
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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  • gurhan cakirgurhan cakir34 dk önce
    ihrac listesi istiyoruz. isimiz var gucumuz var ona bakacaz , tutmayin gardas bizi. ismim generallerin uzerinda yazilacak. rest. . .
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