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Yerel Uyuduğu ranzadan düşen 16 aylık bebek hayatını kaybetti
Yerel

Uyuduğu ranzadan düşen 16 aylık bebek hayatını kaybetti

Siirt'te uyuduğu ranzadan düşerek beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:42:00 -
Uyuduğu ranzadan düşen 16 aylık bebek hayatını kaybetti

Siirt'te uyuduğu ranzadan düşerek beyin kanaması geçiren 16 aylık Yasin bebek yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Afetevler Mahallesi Marina Sitesi'nde ikamet eden Nas ailesinin 16 aylık bebeği Yasin Nas, 20 Aralık 2022 tarihinde (Geçen Hafta) ranzadan uyuduğu sırada yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 16 aylık bebek, 1 haftanın sonunda bugün hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen bebek, aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. (İLKHA)

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