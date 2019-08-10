0553 313 94 23

Uysal’dan hukukçu adayına, ’Themis’ hediyesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, YKS sözelde Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu’yu konuk etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:53
Uysal’dan hukukçu adayına, ’Themis’ hediyesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, YKS sözelde Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu’yu konuk etti. Uysal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi okuyacak olan Karakoyunlu’ya, adaleti ve düzeni simgeleyen ‘Themis’ heykelini hediye etti.


Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sözel puan türünde Türkiye birincisi, eşit ağırlık puan türünde Türkiye dördüncüsü olan Alptuğ Karakoyunlu, Muratpaşa Belediyesi çalışanı olan teyzesi Mukadder Turgay ve babası Azmi Karakoyunlu ile birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti. Uysal, YKS sözelde Türkiye birincisi, eşit ağırlıkta Antalya birincisi ve Türkiye dördüncüsü olan Karakoyunlu’yu kutladı.


Kendisi de hukukçu olan Uysal, tek tercihi olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen ve amacının Cumhuriyet Savcısı olmak olduğunu söyleyen Karakoyunlu’ya, adaleti ve düzeni simgeleyen, adil ve eşit hukuk sisteminin de ifadesi Themis heykelini hediye etti.


Karakoyunlu’ya öğrenim hayatında başarılar dileyen Başkan Uysal, “Alptuğ’a öğrenim hayatında destek olacağız. Alptuğ’u ve babası Azmi Karakoyunlu’nun şahsında tüm ailesini kutlarım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybolda transfer
    1. Voleybolda transfer
    2. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    3. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    4. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    5. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    6. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    7. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    8. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    9. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    10. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    12. Ciltte oluşan problemlere dikkat
    13. Bayram alışverişi tüm yoğunluğuyla..
    14. TAMBU’dan Kurban Bayramına özel yeni..
    15. Torosların eteklerinde asırlık bayram..
    16. Köylüler 70 yıllık çöplüğü futbol..
    17. GRAFİKLİ - Eren Bülbül'ün kanı yerde..
    18. Isparta’da halk otobüsleri bayramın..
    19. İstemsiz kas hareketlerinin türleri..
    20. "Avustralya'da FETÖ üyelerinin Türk..
    21. Çorlulu genç voleybolcu Eczacıbaşı’na..
    22. AİHM'den FETÖ üyesinin tedbir talebine..
    23. YÖK'ten "reklama değil Ar-Ge'ye harca"..
    24. Mardin'in saklı güzelliği: Ğurs Vadisi
    25. Polisi karşısında gören dilenciden..
    26. Arslan: Ekonomik büyümeye daha fazla..
    27. Erdoğan'dan Fatih Portakal için..
    28. Bayram yolculuklarına fizy müzik..
    29. 16 yaşındaki Sinan'a bayram hediyesi..
    30. Ormanya Bayram’da ziyaretçilerini..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz