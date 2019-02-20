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Uysal, Vergili’ye TOKİ üzerinden yüklendi

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:05
Uysal, Vergili’ye TOKİ üzerinden yüklendi

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi üniversite bölgesine yapılan TOKİ konutları üzerinden eleştirdi.


Uysal, rektörlük görevi döneminde üniversite bölgesine yapılan TOKİ konutları bölgesi için Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin hiçbir çalışma yapmadığını belirterek, seçim zamanında oy alabilmek adına çalışmalar başlattığını söyledi.


“Karabük Üniversitesi güçlü kadrolarını kuracaktı”


Üniversite bölgesine yapılan TOKİ konutlarının TOKİ ile yapmış oldukları bir anlaşma neticesinde Türkiye’deki ilk uygulamalardan bir tanesi olduğunu belirten Uysal, “Tek amacımız Karabük Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyelerini ve çalışanlarını burada uzun süreli tutmak Karabük Üniversitesi’ni bir cazibe merkezi haline getirmekti. Ancak değerli belediye başkanımız bu binaların bitmesinden altı yıl geçmiş olmasına rağmen hala buranın alt yapı sorunlarını çözemediği sizde görüyorsunuz ki bugün buraya dolmuş durakları yapılıyor kaldırımlar yeni yapılmaya çalışılıyor. Burada insanların bir su bir ekmek bir süt alacakları bir markete bir bakkala dahil izin verilmezken bugün her ne hikmetse seçim arifesinde burada belediye işçileri harıl harıl çalışıyor. Değerli hemşerilerim bir ay öncesine kadar burada oyun parkı yoktu. Buraya büfe izni verilmiş büfe yapılıyor. Aşağıda belediyenin değişik çalışmaları var bunların hepsi birer seçim çalışmasıdır. Burası bizim için çok önemliydi. Karabük Üniversitesi güçlü kadrolarını kuracaktı. Karabük Üniversitesi rekabet edecekti” dedi.


“Her yaptığınız yatırım devlete külfet getiriyor”


Uysal, Başkan Vergili’nin TOKİ bölgesine altı yıl boyunca yardım etmediği için buradaki mal sahiplerinin evlerini terk ettiğini ifade ederek, “Ama bu seçim ne büyük bir hikmet ki bugün oy alabilmek için belediyenin bütün işçileri çalışıyor. Sözünün eri Rafet vergili. Rafet Bey diyor ki üniversitenin kaldırımlarını tretuvarlarını ben yaptım evet yapmış olduğunuz son birkaç ay içerisinde yani 11 yıl sonra yapılan kaldırımlar yapılmaya devam edilen kaldırımlar sol tarafta 50 metre ilerde kaldırım sağa tarafa geçiyor 50 metre sağa taraftan devam ediyor sol tarafta kaldırımın olmadığı bir belediyecilik anlayışı. Rafet Bey bir şey yapmadın demiyorum her yaptığın iş revizyona muhtaç olduğunda buradan belirtmek istiyorum. Sizin her yaptığınız yatırım devlete külfet getiriyor”diye konuştu.


“Rafet Bey part time başkanlığı yapan bir zat’tır”


Başkan Rafet Vergili’nin zamanında kaçak yapıldığını iddia ettiği konutlarda neden çalışma yapıldığınısoran Uysal, “Madem senden habersiz yapılmıştı sen şimdi bu hizmeti bugün neden veriyorsun diye Rafet Bey sana sormazlar mı? Bir de benden habersiz yapılmış demen çok anlamlı. Siz part timebelediye başkanlığı yaptığınız için üniversitede şehirde yapılan yatırımlardan haberinizin olmayışı çok doğaldır. Sürekli söylüyorum Rafet Bey part time belediye başkanlığı yapan bir zat’tır. Cuma günü öğleden sonra gider cumartesi pazar pazartesi günü İstanbul’da kalır pazartesi günü öğleden sonra Karabük’tedir. Karabük’e geldiği zaman da Safranbolu’da oturur. Elbette ki şehrindeki gelişmeleri takip etmesi mümkün değildir. Senin bilgin dahilinde olmayabilir ama bu binaların inşaatı üç yıl sürdü. Üç yıl içerisinde bunu sana duyuran olmadı mı?

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:05
  1. doğa

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