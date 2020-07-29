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Ekonomi

Uysal: "Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:06:12 -
Uysal: "Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz."
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