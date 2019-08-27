0553 313 94 23

Uysal: “Katledilen kadınların çocuklarına burs verilecek”

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, töre ve namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların çocuklarına eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs verileceğini açıkladı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:49
Uysal: “Katledilen kadınların çocuklarına burs verilecek”

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, töre ve namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların çocuklarına eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs verileceğini açıkladı.


Ümit Uysal başkanlığında toplanan Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı Adalya Vakfı yönetim kurulu, töre ve namus gibi gerekçelerle katledilen kadınların çocuklarına eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs verilmesini kararlaştırdı.


Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, “Gün geçmiyor ki, bir kadınımız aile içi şiddete kurban gidip eşi, eski eşi ya da arkadaşı tarafından cinayete kurban edilmesin” dedi. Uysal, Türkiye’nin bundan kurtulması, bu durumu aşması gerektiğini söyledi.


Töre ve namus gibi gerekçelerle kadınların katledildiğinin ve çocukların mağdur olduğunun altını çizen Uysal, üstelik bu cinayetlerin, son olarak Emine Bulut’un katledilmesinde olduğu gibi, çocuklarını güzü önünde yaşandığını söyledi. Bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak Türkiye çapında bir sorumluluk ve işlev üstlenmek istediklerini belirten Uysal, “Cinayete kurban giden bütün kadınlarımızın yavrularına, çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vermek istiyoruz” dedi.


Bursun karşılıksız ve ilkokuldan üniversiteye eğitim hayatının her aşamasını kapsayacak şekilde olacağını belirten Uysal, böylesine önemli bir sorumluluk altına girerken Türk halkının sağduyusuna güvendiklerini söyledi. Uysal, Adalya Vakfı hesaplarına “Şiddete karşı eğitim” notuyla yapılacak bağışların hiçbir işletmek masrafı kesilmeksiniz doğrudan çocuklara burs olarak aktarılacağını belirtti.


Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın “Şiddete karşı eğitim” başlığında oluşturulacak burs programının detayları kısa bir süre içinde vakfın resmi internet sitesi, www.adalya.org.tr, üzerinden ilan edilecek. Annesi katledilen çocukların eğitim hayatlarını sürdürebilmesi için fon olarak işlev görecek bir program için Türkiye’de eğitim ve kadın çalışmaları konusunda önemli dernek, vakıf ve kurum kuruluşlarla da işbirliği yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Para Atletizm Grand Prix
    1. Dünya Para Atletizm Grand Prix
    2. Kilis ekonomi şurası yapıldı
    3. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    4. (Özel haber) 450 yıllık cami, hala..
    5. Turgutlu Kent Konseyi kadına şiddeti..
    6. İstanbul'da 16 bin 423 kaçak göçmen..
    7. Cezaevlerindeki hükümlü ve..
    8. Belediye basın ve veri Hazırlama..
    9. Zafer bayramı, Topçam şenlikleriyle..
    10. Parkta sabahlayan yabancı uyruklu..
    11. Beşiktaş’ta Nkoudou, idmanı yarıda..
    12. UEFA'dan Cantona'ya ödül
    13. Aydın'da çok sayıda göçmen yakalandı!
    14. Ders zili çalmadan gönüllü zili çaldı
    15. Başkan Kayda: “Amacımız Salihli’yi..
    16. '16 bin 423 kaçak göçmen Geri Gönderme..
    17. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    18. Batman’dan 6 ülkeye ihracat
    19. Elmalılı kadınlar dikiş nakış kursunda
    20. FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasında..
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!