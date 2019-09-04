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Uysal, ANSİAD’ın konuğu oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı ve yönetim kurulu üyeleriyle iki kurum arasında işbirliğini geliştirmek için toplantıda bir araya geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:37
Uysal, ANSİAD’ın konuğu oldu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı ve yönetim kurulu üyeleriyle iki kurum arasında işbirliğini geliştirmek için toplantıda bir araya geldi.


Başkan Uysal, 150’yi aşkın üyesiyle Antalya ve Batı Akdeniz bölgesinin küresel rekabete açık, güçlü bir ekonominin ve çağdaş bir toplumsal yapının oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ve gelecek yıl 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayacak ANSİAD Yönetimiyle bir araya geldi. ANSİAD ofisinde “Girişimcinin ortak dili” başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda iki kurum arasında devam eden işbirlikleri ve gelecekte yapılacak ortak projeler konusunda geniş bir değerlendirme yapıldı.


Başkan Uysal, özellikle, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinin (ASSİM) kurmasıyla birlikte ANSİAD’la daha geniş bir alanda çalışma imkanına ulaştıklarını söyledi.ANSİAD’ın aynı zamanda ASSİM Danışma Kurulu üyesi olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “ANSİAD’ın her yıl düzenlendiği Girişimcilik Günleri kapsamında geçen yıl 6’ncisinin düzenlendiği iş fikri yarışmasının eğitimleri de yine ASSİM’de gerçekleştirildi” dedi.


Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ASSİM’in hedefleri arasında yeni iş fikirleri olanların, kendi işini kurmayı planlayan girişimcilerin fikirlerini geliştirip eğitim, danışmanlık eğitimleri almalarını ve doğru yatırımcıyla buluşmalarını sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Uysal, bu çerçevede ANSİAD’la çok olumlu çalışmaları hayata geçireceklerine inandığını aktardı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:37
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