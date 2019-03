Uysal, “31 Mart seçimleri iki boyutlu seçimdir”

AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 31 Mart seçimlerinin iki boyutu olduğunubelirterek, “Birincisi ülke boyutu, ikincisi ise Karabük boyutudur” dedi.

Memur-Sen Karabük İl Temsilciliği tarafından Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen Memur-Sen teşkilat buluşması toplantısına katılan AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, “31 Mart seçimlerinin iki boyutu var. Birincisi ülke boyutu, ikincisi ise Karabük boyutudur” dedi.

Dış güçlerin ülkeyi dize getirme gibi oyunları olduğunu ifade eden Uysal, “Daha iki gün önce 18 Mart Çanakkale Zaferimizi kutladık.Bu zafer ülkemiz üzerinde oynan oyunları bozduğumuz bir zaferdi. Şimdi de buna benzer oyunlar oynanıyor; ama milletimizin, devletimizin, hükümetimizin dik duruşu ile bu oyunları bozuyoruz. Darbeler atlattık, 15 Temmuzu atlattık. Hani deriz ya her şer’de bir hayır vardır diye işte hainlerin bu girişiminden sonra birbirimize daha çok kenetlendik. Sadece darbelerle mi? Bizleri ezmek istiyorlar, hayır. Darbe ile başarılı olamadılar, şimdi ekonomik olarak bizleri kıskaca alıp birbirimize düşürmek, kendilerine avuç açan bir millet haline getirmek için oyunlarına devam ediyorlar.Bize düşen görev 31 Mart’ı iyi anlamak. İstenilen tek bir şey var.Recep Tayyip Erdoğan. Mevcut bugünkü Belediye Başkanlığı sayısından, daha az belediye kazanılsın.Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü mevcut oylarından daha az oy alacak olursa kendilerinin eline bir fırsat geçmiş olacak. Bu fırsat nedir?Recep Tayyip Erdoğan, halk desteğini kaybetmiştir ve erken seçime gidilmesi gerekir. Bunun çığırtkanlığını yapıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşebilmesi için kazanımlarımızın devam etmesi için 31 Mart’ı tekrar değerlendirmemiz gerekir. Aksi takdirde tüm kazanımlarımızın bir günde elimizden alındığını görür, sıkıntılar ile baş başa kalırız” diye konuştu.

“Karabük rekabet gücünü kaybetmiş bir şehir konumunda”

31 Mart seçimlerinin ikinci boyutuna da değinen Uysal, Karabük’ün rekabet gücünü kaybetmiş bir şehir konumunda olduğunu kaydederek şunları söyledi:“Karabük rekabet gücünü kaybetmiş bir şehir konumunda. Siyaset yapıyoruz, günde binlerce insanın elini sıkıyor ve projelerimizi anlatıyoruz. Konuştuğumuz vatandaşlarımız gönlümüz sizden yana ama Safranbolu’da oturuyoruz. Nüfusun çoğu Karabük’te değil de Safranbolu’da ikamet ediyor. O zaman burada yanlış giden bir şey yok mu? Eğer vatandaşlarımız şahsıma teveccüh gösterirse bu yanlış gidişe dur diyeceğiz. İnsanlarımız neden bu şehri terk ediyor. Her bir ferdin bir şehri terk etmesi o şehrin kan kaybetmesi demektir. Kan kaybederken de ölüm ani olmaz, kan kaybetmemize göre zaman içerisinde hastaneye ulaşamazsak ölürüz. Bu olayın tersini düşünelim. Bir şehre ekstradan gelen her kişi de o şehre kan naklidir. Ben diyorum ki eğer, şahsıma teveccüh gösterecek olursanız bu şehrin kan kaybını durduracağım ve bu şehre kan nakli yapacağım. Burada çalışan vatandaşlarımızın, Karabük’te ikamet etmelerini sağlayacağız. Hastalığı bildikten sonra tedavisini yapmak çok kolay. Bu şehir de hava kirliliği var, bu şehirde trafik sorunu var, bu şehirde sosyal hayat yok. Biz Karabük Üniversitesi’ni sizler ile beraber kurduk, çevre illerde parmakla gösterilen bir üniversite konumuna geldik. İşte burada gösterdiğimiz başarıyı şehrimizde de vatandaşlarımız ile göstereceğiz. Bizim projelerimiz bir akşam da çalakalem yazılmış projeler değildir. O projelerin büyük bir kısmı Burhanettin Uysal’ın 10 yıllık iddiası ve idealidir. Karabük’e olan adanmışlığın ifadesidir. Ben belediye başkanı olduğum zaman, size park yapacağım demiyorum, ben size çocuk parkı yağacağım demiyorum, ben size kaldırım yapacağım demiyorum. Bunu her belediye başkanı yapmak zorunda. Biri mermerden yapar, biri de Rafet Vergili gibi kara betondan yapar; ama bir kaldırım yapılır. Benim ifade etmeye çalıştığım bu şehrin ekmeğini, aşını büyütecek projelerdir. Bir havalimanı projesi, Rektörlüğüm döneminde başlayan, milletvekilliğimde kavgası yapılan bugün kamulaştırma çalışmaları devam eden devlet tarafından bütün onayları alınmış, projeleri çizilmiş hayata geçmeyi bekliyor. İnşallah bu güzel yatırım bittiğinde Karabük’ün çehresi değişecek ve Karabük rekabet gücü olan bir şehir haline gelecek. El ele verilince bir şaheser ortaya çıkıyor. 31 Mart yerel seçimlerinin akşamında inşallah belediye başkanı olarak seçildiğimizde Karabük kazanacak, Karabüklü hemşerilerimiz AK Parti belediyeciliği ile AK Parti hizmeti ile yeniden buluşacak.”