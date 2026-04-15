En hızlı yükselen arsa fiyatları açıklandı!

En hızlı yükselen arsa fiyatları açıklandı!

Enflasyona karşı birikimini korumak isteyen yatırımcıların yöneldiği imarsız arazi piyasasında dengeler değişiyor. Mart 2026 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde tarla ile bağ-bahçe fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde kaldı.

Buna karşılık bazı Anadolu illerinde arazi fiyatlarındaki yükselişin daha yüksek seyrettiği belirtiliyor.

Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de imarsız arazi piyasası verileri duyuruldu. Metrekare fiyatları hâlâ yükseliyor olsa da, artış oranı enflasyonun gerisinde seyrediyor. Bu gelişme, bölgeler arası yatırım getirisi farklarını daha belirgin hale getirdi.

EN HIZLI YÜKSELEN ARSA FİYATLARININ BÖLGELERİ

Açıklanan listede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arazi fiyat yükselişinde ülke ortalamasının üzerine çıktı.

Konut fiyatlarında en hızlı yükseliş gösteren iller arasında Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri ve Şırnak dikkat çekti. Bazı yerlerde ise artış hızı enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

 

YATIRIM İÇİN GÖZDE HALE GELEN ŞEHİRLER

Bingöl: Yüzde 75,11

 

Diyarbakır: Yüzde 74,06

 

Hakkâri: Yüzde 73,79

 

Şırnak: Yüzde 68,93


Kırşehir: Yüzde 60,33

 

Tunceli: Yüzde 49,69

 

Uşak: Yüzde 41,55

 

Nevşehir: Yüzde 36,79

 

Bolu: Yüzde 33,48

 

Şanlıurfa: Yüzde 30,34

 

Elazığ: Yüzde 29,82

 

Hatay: Yüzde 27,89

 

Trabzon: Yüzde 27,86

 

Giresun: Yüzde 27,45

 

Muş: Yüzde 27,00

