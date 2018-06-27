Uykusuzluk yaşayan çocuğunuz için bir de bunları deneyin

Bazı çocuklar verimli bir uyku çekmek konusunda zorlanırlar ve bu da ebeveynleri oldukça mutsuz eder.

Çocuğunuz uyku sorunu çekiyorsa gece uykusuna yatmadan önce hafif ve tok tutucu yiyecekler tüketmesine dikkat etmelisiniz.

Çocuğunuzun uyku saatini kendiniz belirlemelisiniz ve her gün bu saate uymalısınız. Çay içmesine müsaade etmemelisiniz, zifiri karanlıkta uyutmamalısınız. Koltukta uyuyakaldıysa onu uyandırmamalısınız.

Ayrıca uykuya dalmakta zorlanıyorsa seveceği bir kitabı ona okuyabilirsiniz.