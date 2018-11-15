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Uykusuzluk çekiyorsanız...

Birçok kişi zaman zaman uyuyamadığından ya da gündüz uykulu hissettiğinden şikâyet eder.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:41
Uykusuzluk çekiyorsanız...


Uyku kalitesinin bozulması, genel sağlığı da olumsuz etkiler. Uykusuzluk sürekli hâle gelirse, hormon sistemi, şeker dengesi, zihinsel faaliyetler bozulur. Az uyuyan kişilerde obezite riski daha yüksektir.

1 - Hafta sonları da dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp kalkın.

2 - Günde en az 7-8 saat uyuyun. Uykunuzdan çalmayın.

3 - Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olmasını sağlayın. Uyuduğunuz odanın içinde bulunan elektronik eşyaları kapatın. Sabah abdest alıp namazınızı kılın.

4 - Uyku öncesi ılık bir duş almak ya da kitap okumak gibi alışkanlıklar geliştirin.

5 - Uykudan 1-2 saat önce televizyon, bilgisayar, akıllı telefon gibi parlak ışığa sahip cihazları bırakın. Bunların yaydıkları ışık, beyinde melatonin adlı uyku getirici hormonun salgılanmasını engellemektedir.

6 - Gün içinde egzersiz yapın ancak yatmaya yakın ağır egzersizlerden uzak durun.

7 - Akşam yemeğinden sonra çay kahve içmeyin.

8 - Gündüz bir kere yapılacak şekerleme, 20 dakikayı geçmediği sürece, gece uykusunun kaliteli olmasına yardımcı olacaktır.

9 - Yarım kalan işlerinizi yatak odanızda yapmayın.

10 - Uykunuz gelmediği zamanlarda yatakta uykuyu beklemek yerine kalkıp az bir ışıkta kitap okuyun, müzik dinleyin. Kesinlikle televizyon izlemeyin.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:41
  1. uykusuzluk
  2. uyku düzeni
  3. uyku düzeni ve kilo

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