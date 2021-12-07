Uykusuzluğa ne iyi gelir?
Uykusuzluk, kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyumamasına neden olan bir uyku hastalığıdır
Uykusuzluk yüzünden sabahları yorgun kalkıyorsanız, size önereceğimiz bazı besinler var. İşte o besinler listesi;
- Süt ve yoğurt gibi süt ürünleri
- Marul
- Ceviz
- Bal
- Brokoli
- Yulaf ezmesi
Gece uyumak için ne yapılmalı?
- Uykuyu bozan yiyecek ve içekleri tüketmeyin
- Alkolden uzak durun
- Uyku rutininizi oluşturun
- Gündüz değil gece uyuyun, şekerleme yapmayın
- Yatma saatine yakın egzersiz yapmayın
- Uyku hijyenini sağlayın
- Uykunun gelmesini yatakta beklemeyin
- Yatmadan önce yediklerinize dikkat edin
Kronik uyku bozukluğu nedir?
Uykusuzluk tek başına gözlenen, birincil bir sorun olabilir veya başka koşullarla ilişkilendirilebilir. Kronik uykusuzluk genellikle stres, yaşam olayları veya uykuyu bozan alışkanlıkların bir sonucudur. Altta yatan nedeni tedavi etmek uykusuzluğu çözebilir ancak tedavi bazı durumlarda yıllarca sürebilir