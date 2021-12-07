Uykusuzluğa ne iyi gelir?

Uykusuzluk yüzünden sabahları yorgun kalkıyorsanız, size önereceğimiz bazı besinler var. İşte o besinler listesi;

Süt ve yoğurt gibi süt ürünleri

Marul

Ceviz

Bal

Brokoli

Yulaf ezmesi

Gece uyumak için ne yapılmalı?

Uykuyu bozan yiyecek ve içekleri tüketmeyin

Alkolden uzak durun

Uyku rutininizi oluşturun

Gündüz değil gece uyuyun, şekerleme yapmayın

Yatma saatine yakın egzersiz yapmayın

Uyku hijyenini sağlayın

Uykunun gelmesini yatakta beklemeyin

Yatmadan önce yediklerinize dikkat edin

Kronik uyku bozukluğu nedir?

Uykusuzluk tek başına gözlenen, birincil bir sorun olabilir veya başka koşullarla ilişkilendirilebilir. Kronik uykusuzluk genellikle stres, yaşam olayları veya uykuyu bozan alışkanlıkların bir sonucudur. Altta yatan nedeni tedavi etmek uykusuzluğu çözebilir ancak tedavi bazı durumlarda yıllarca sürebilir