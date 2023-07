Uykusuzluğa iyi gelen melisa çayının 17 faydası

Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.

Stresten uykusuzluğa kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen melisa çayı, tamamlayıcı tıpta ilaç olarak kullanılıyor. Ancak bu çayı tüketirken bazı kurallara uyulması önem taşıyor. Bitki çayları arasında yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi öneriliyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.

Tam bir antioksidan deposu

A ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengin olan melisa bitkisi, flavonoidler yani insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi bakımından zengindir. Melisa otunun 100 gramında 42 kcal kalori, 1 tutamında yani 3 gramında 2 kalori bulunmaktadır. Melisa otunun 100 gramında 5 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 3.5 gram protein, 0.8 gram yağ bulunmaktadır. Ayrıca bu bitki 100 gramında 667.0 IU A vitamini, 45.0 miligramında C vitamini, 400.0 miligram potasyum, 150.0 miligram kalsiyum, 2.0 miligram demir barındırmaktadır.

Uyumadan 20 dakika önce içilmeli

Uykusuzluk için melisa çayı yatmadan 20 dakika önce içilmelidir. Günde en fazla 2 fincan tüketilmelidir. Soğuk algınlığına iyi geldiğinden kış çayı olarak da bilinen melisa çayı, ferahlamak amacıyla sıcak yaz günlerinde soğuk olarak da içilebilir. Yarım litre su kaynatıldıktan sonra 1 tatlı kaşığı melisa yaprağı ilave edilip 10 dakika demlenmeye bırakılır. İçerisindeki faydalı uçucu yağlar buharlaşmaması için demlenirken demliğin ağzı kapatılır.

Aç karnına içilmeli

Öğleden önce ya da öğleden sonra aç karnına içilmesi gerekir. Çünkü melisa çayının etkisini tam olarak gösterebilmesi için zaman ve açlık önemlidir. Rahatlatıcı etkisi nedeniyle gün içiresinde çalışanların içmesinin bazı sakıncaları olabilir. Sarı kantaron ile birlikte demlenerek içildiğinde stres ve uykusuzluk sorununa iyi geldiği bilinmektedir. Günün yorgunluğunu atmak ve akşam saatlerinde ortaya çıkan stresi düşürmek için yatmadan önce 1 fincan içilen melisa çayı vücudu rahatlatmaktadır.

Melisa çayı bu sorunlara iyi geliyor

Rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi nedeniyle aşırı strese iyi gelmektedir. Antioksidan özelliği vardır. Sindirim sistemi spazmı yaşayanlara önerilmektedir. Mide bulantısına iyi gelmektedir. İrritabl kolon, gastrit, kusma, biliyer dispepsi, baş ağrısı, titreme, psikojenik baş dönmesi ve taşikardiye iyi geldiği bilinmektedir. Melisa otu suyu ya da yağı cildin yenilenmesine, yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. Melisa otunu kaynatılıp elde edilen suyla saçlar yıkandığında kepeklenme ve dökülme sorunlarını giderebilir. Saçların mat görünümünü giderip parlak ve sağlıklı görünüm sağlar. Adet sancılarının ve krampların giderilmesini sağlayabilir. Kan şekerinin dengelenmesine etkisi vardır. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Kan dolaşımının düzenlenmesine katkıda bulunur. Karaciğer ve safra kesesi sorunlarına iyi gelebilir. Migren ataklarında doğal bir kür olarak kullanılabilir. Depresyona karşı etkilidir. Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Uçuk için doğal ilaçtır.

Melisa çayını kimler içmemeli?

Melisa çayının tüketimi için, çeşitli sağlık sorunu olanların ve hamilelerin uzman görüşü alması gerekir. Özellikle kronik hastalığı olanlar ile ilaç kullananların melisa çayı içmeden önce uzman hekime danışması önemlidir. Bu bitkinin her bünyede farklı etkileri olabilir. Büyüme çağındaki çocukların gelişim sürecini etkileme ihtimali olan melisa çayını 16 yaş altındaki çocuklara verirken dikkatli olmak gerekir. Yine uzman hekim görüşü olmadan melisa çayı çocuklara içirilmemelidir. Bazı ilaçlarla etkileşime girme ihtimali olan melisa çayı, ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle düzenli ilaç alınıyorsa uzman hekim görüşü almadan melisa çayı içilmemelidir. Glokom, tiroid hastalığı olanlar ile limon balsamının bir veya daha fazla bileşenine aşırı duyarlılığı olanların içmemesi gerekir.