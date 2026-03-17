38 kamikaze İHA düşürüldü! Suudi Arabistan’a İHA yağmuru
Suudi Arabistan, başkent Riyad ve doğu bölgelerini hedef alan toplam 38 kamikaze İHA saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
Suudi Arabistan, kısa süre içinde art arda düzenlenen kamikaze İHA saldırı girişimleriyle karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.
Etkisiz hale getirildiler
Açıklamada, son birkaç saatte ülkenin doğu bölgesinde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde de başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurmuştu.