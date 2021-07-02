  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ordu nöbeti bıraktı turist gezdiriyor
Diyanet'ten 'cimri koca' fetvası! Habersizce yapabilir
Kırklareli'nde dinamit ele geçirildi!
İstanbullular dikkat! Yağış geliyor
Gündem Uykusunda infaz edip sözde şehit ilan ettiler
Gündem

Uykusunda infaz edip sözde şehit ilan ettiler

Bölücü terör örgütü PKK, ailesine dönmek isteyen 13 yaşındaki Betül'ü ve yanındaki 3 kadını uykusunda el bombasıyla infaz etti. Hainler yıllar sonra da vahşeti örtbas etmeye çalıştı..

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:33:00 -
Uykusunda infaz edip sözde şehit ilan ettiler

Siirt'in Eruh ilçesinde yaşayan Betül Yıldız, propagandalara ve sözde özgürlük vaatlerine kanarak, 2016'da henüz 13 yaşındayken okulunu bırakıp PKK'ya katıldı.

"Çırav Avesta" kod adını alan Betül, silah ve canlı bomba eğitimi verilerek Diyarbakır kırsalına gönderildi.

Yeraltındaki rutubetli sığınaklarda her gün ölüm korkusu yaşayan teröristlerin durumuna tanıklık edince, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.

Kendisine anlatılanlarla dağdaki ağır yaşam şartlarının birbiriyle uyuşmadığını görünce de yol yakınken bir an önce geri dönmek istedi. Bunu da sözde bölge sorumlusu teröriste iletti.

5 yıl sonra "talihsiz kaza"

Kadın teröristlerin ağırlıkta olduğu bir kampa götürülen Betül'ün kafasındaki aile özlemi yok edilemedi. Bunun üzerine hakkında infaz kararı verilen Betül, "Tamam seni geri göndereceğiz, ama biraz beklemen gerekiyor. Şu anda bölgede yoğun operasyonlar var" diye kandırıldı.

Büyük umutlarla yeniden ailesine kavuşma hayalleri kuran Betül, 27 Haziran 2016 gecesi, 4 kadınla birlikte aynı sığınakta uykuya daldı. Gece yarısı diğer kadın teröristler sığınaktan çıktı. İçeriye de pimi çekilmiş saldırı tipi el bombası atıldı. Çocuk bedeni parçalanan Betül'ün ölümünü hainler beş yıl sır gibi sakladı. Beş yıl sonra da, "Talihsiz bir kaza sonucu şehit oldu" denilerek olay örtbas etmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay