Uyku problemi yaşayanlar dikkat! İşte doktorların "doğal uyku ilacı..."

Sosyal medya fenomeni Dr. Micheal Breus daha iyi bir uyku için mucizevi bir tarif verdi.

Dr. Breus uyku problemine muzlu çözüm buldu. Birçok faydası bulunan muzun uykusuzluğa da çözüm sağlıyor. Peki ne yapılmalı? Dr. Breus, "Doğanın doğal uyku ilacı" olarak nitelendirdiği muzun yüksek magnezyum oranı, uykusuzluk sorunuyla mücadele etmenizi sağlıyor. Muzu çay olarak değerlendirebilir ve gün içerisinde kendinizi daha sakin hissedebilirsiniz.

MUZ ÇAYI TARİFİ

Muzu ikiye bölün ve üç bardak olarak eklediğiniz kaynar suya atın.

Üç ila beş dakika arasında kaynatın ya da muz kahverengiye dönene kadar bekleyin.

Meyveyi kaynattıktan sonra sıcak muz suyunu içip, uyuyabilirsiniz.

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