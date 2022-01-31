Uyku kaçıran şeyler, uyku açma yöntemleri

Uyku bedenin ve zihnin dinlenmesi için gereken en önemli şeydir. Ancak bazı anlar olur uykumuzun gelmemesi gerekir. Uyku kaçırmak için neler yapılabilir, uyku kaçıran şeyler nelerdir, uykunuzun gelmemesi için ne yapmalısınız?

Uykunuzun gelmemesi için ne yapmalısınız?

Meyve asidi bol meyveler ya da meyve suları tüketmek.

Sade kahve ya da asitli içecekler içmek.

Çikolata veya tatlı yemek.

Sakız çiğnemek.

Açık havada yürüyüş ya da egzersiz yapmak.

Müzik dinlemek.

Soğuk su ile yüzünüzü yıkamak.

Uyku kaçıran yiyeceklerden bazıları şunlardır;

Siyah çay

Kahve

Yeşil çay

Çikolata

Kayısı, erik, şeftali ve kiraz

Süt

Portakal suyu

Uyku kaçıran yiyecekler

Baharatlar: Sarımsak, acı biber ve öteki baharatlar mide yanması yapabilir.

Büyük porsiyon: Çok yemeğin sindirimi saatler sürer. Bu nedenle akşam değil öğlen yemeklerinde büyük porsiyon tercih edilmeli.

Gaz depoları: Fasulye, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi gaz yapan sebzeler akşamları tüketilmemeli.

Hız ayarı: Lokmalar birbiri ardına hızlı bir şekilde yutulmamalı, bu sırada mideye bolca hava dolar. Bu da şişkinlik yapar.

Kahve: Kafein vücutta 12 saat boyunca kalır. Uyku sorununuz varsa çay, çikolata, kola ve öteki kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız.

Uykuyu en çok ne kaçırır?

Uyku kaçırmak için en çok bilinen ve uygulanan yöntem kahve tüketmektir. Kahvenin her çeşidi uyku kaçırmak için size yardımcı olacaktır.

Çay, kola, gazlı içecekler ve enerji içecekleri de uykuyu açar ve enerji verir.