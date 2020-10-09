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Aktüel Uyku ilacıyla uyuttukları kişilerin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Uyku ilacıyla uyuttukları kişilerin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:18:25 -
Uyku ilacıyla uyuttukları kişilerin evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sosyal medyadan tanıştıkları kişilere uyku ilacı içirerek para ve cep telefonlarını çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de meydana gelen evlerden para ve elektronik cihazların çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Müştekilerin ifadelerinde, sosyal medyadan tanıştıkları kadınları evlerine davet ettikleri, sonrasında uyandıklarında evdeki para ve cep telefonlarının çalındığını belirtmesi üzerine, polis ekipleri şüphelilerin müştekileri uyku ilacıyla uyuttuğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, Kırgızistan uyruklu Mariana K. (27) ve Belarus uyruklu Anastasyia M'yi (26) İzmir'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "yağma" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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