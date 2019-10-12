Uyku getiren çay! Uyku getiren çay nasıl yapılır?
Bebekler gibi uyumanıza sağlayacak bir çay arıyorsanız; ihtiyacınız olan her şey mutfağınızda gizli. İşte, deliksiz uyku çekmenin en kolay yolu. Aradığınız " Uyku getiren çay nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…12 Ekim 2019 Cumartesi 12:19
Bebekler gibi uyumanıza sağlayacak bir çay arıyorsanız; ihtiyacınız olan her şey mutfağınızda gizli. İşte, deliksiz uyku çekmenin en kolay yolu. Aradığınız " Uyku getiren çay nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Uykusuzluk kimi zaman sağlık sorunlarından kimi zamansa stres kaynaklı olabilir. Şayet uykusuzluk sorununuzun ardından bir hastalık yatmıyorsa; uykusuzluğunuzu bir fincan çayla noktalayabilirsiniz. İşte, uyku getiren çay…
Uyku getiren çay nasıl yapılır?
Malzemeler:
- Bir fincan sıcak su
- Bir tutam papatya
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 tatlı kaşığı bal
Bir fincan suyu kaynatın.
Suyun içerisine papatya ve tarçın ekleyin.
5-6 dakika sonra çayınızı süzün.
Süzdüğünüz çaya bal ekleyerek için.
Afiyet olsun.
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