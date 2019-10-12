Bebekler gibi uyumanıza sağlayacak bir çay arıyorsanız; ihtiyacınız olan her şey mutfağınızda gizli. İşte, deliksiz uyku çekmenin en kolay yolu. Aradığınız " Uyku getiren çay nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Uykusuzluk kimi zaman sağlık sorunlarından kimi zamansa stres kaynaklı olabilir. Şayet uykusuzluk sorununuzun ardından bir hastalık yatmıyorsa; uykusuzluğunuzu bir fincan çayla noktalayabilirsiniz. İşte, uyku getiren çay…

Uyku getiren çay nasıl yapılır?

Malzemeler:

Bir fincan sıcak su

Bir tutam papatya

1 adet çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı bal

Bir fincan suyu kaynatın.

Suyun içerisine papatya ve tarçın ekleyin.

5-6 dakika sonra çayınızı süzün.

Süzdüğünüz çaya bal ekleyerek için.

Afiyet olsun.