Uyku bozukluğu testi! Sağlıklı uyku önerileri

Uyku vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kalktığımızda kendimizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar. Kaliteli ve düzenli uyku size canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliğinizi arttırır, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur.

Sağlıklı uyku önerileri

Prof. Dr. Vural Fidan, salgın oranının artması ve havaların soğuk olması sebebiyle öğrencilerin yarıyıl tatilinde kendilerine zaman ayırarak bol bol uyumaları gerektiğini söyledi.

Fidan, uykunun insanın yaşam kalitesini olumlu etkilediğini gösteren çok sayıda bilimsel çalışma olduğunu, bununla birlikte halen birçok insan için uykuya dalmak ya da kaliteli bir uyku çekmenin çok kolay olmadığını vurguladı. Fidan, bunlardan en önemlisinin, dijital cihazlara ayrılan sürenin artması olduğunu belirtti.

“Dijital alışkanlıklar uyku süresi ve uykuya dalma vaktinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor”

Gelişen teknolojiyle, internetin daha hızlı iletimiyle, televizyonun yanı sıra cep telefonu, tablet ve bilgisayar karşısında geçirilen sürenin uzadığına dikkat çeken Fidan, “Erişkinlerde görülen dijital kullanım süresindeki artış, çocuklarda da yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmalarda 2 yaş altındaki çocuklarda bile tablet ve cep telefonuyla geçirilen süre oldukça artış gösteriyor. Bu sürenin artmasıyla kişilerde 'hızlı beyin dalgaları' dediğimiz ve bize uyanıklığı gösteren beyin dalgalarında ciddi yükseliş söz konusu. Dijital alışkanlıklar özellikle çocukluk döneminde çok daha önemli olan uyku süresi ve uykuya dalma vaktinde ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Uyku esnasında salgılanan büyüme hormonu başta olmak üzere vücudun dengesini sağlayan diğer hormonlarda da sorunlar oluşuyor” dedi.

Uyku bozukluğu testi

Aşağıda yer alan maddeleri “Evet” ya da “Hayır” olarak cevaplayın.

1. Hatırlamadığım halde uyku esnasında horladığım, tıkandığım veya nefesimin durduğu söyleniyor.

2. Yüksek tansiyonum var.

3. Gece boyunca kalp çarpıntısı veya kalp atışlarımın teklediği hissiyle uyanıyorum.

4. Gece iyi uyuduğum halde gün içerisinde kendimi uykulu hissediyorum.

5. Otomobil kullanırken veya işyerimde aşırı uyku ihtiyacı duyuyorum.

6. Sabah uykudan yorgun uyanıyor ve bazen uyandığımda baş ağrısı hissediyorum.

7. Gün içerisinde karşı koyamadığım uyuklama nöbetlerim oluyor.

8. Uykuya dalarken veya uyanırken rüya benzeri ses ya da hayaller görüyorum.

9. Uyanınca vücudumu birkaç dakika hareket ettiremediğim anlar oluyor.

10. Kızma, şaşırma veya korku hissi duyduğumda aniden uykuya daldığım oluyor.

11. Gece boyunca kol ve bacaklarımda atmalar olduğu ve yanımdakini tekmelediğim söyleniyor.

12. Uyumak için uzandığımda bacaklarımda sık sık karıncalanmalar hissediyorum.

13. Çoğu gece bacak kramplarıyla uyanıyor ve bundan kurtulmak için ayağa kalkıp yürüme ihtiyacı duyuyorum.

14. Sıklıkla ürkütücü rüyalardan rahatsız oluyorum.

15. Uyku sırasında; yürüdüğüm, konuştuğum veya dişlerimi gıcırdattığım söyleniyor.

16. Çalışma programım değiştiğinde ya da uçak yolculuklarından sonra kendimi yorgun ve uykulu hissediyorum.

Uykunuzu Değerlendirin

Eğer 1’ den 6’ya kadar olan sorulara iki veya daha fazla “Evet” dediyseniz sizde uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi gece uyku esnasında kişinin yüzlerce defa nefesinin durduğu, ciddi kalp-solunum problemleri yaratarak hayatı tehdit edebilen bir hastalıktır ve mutlaka tedavi edilmelidir.

Eğer 7 - 10 arasındaki sorulara iki veya daha fazla “Evet” dediyseniz sizde narkolepsi (gün içinde önüne geçilmeyen uykuya dalma) adı verilen tıbbi bir rahatsızlık var demektir.

Eğer 11, 12 ve 13. sorulara “Evet” dediyseniz, periyodik bacak kasılmaları veya “huzursuz bacak sendromu” olarak bilinen sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum kan üresini yükselten hastalık durumlarında ya da bazı nörolojik hastalıklarda ortaya çıkıp tedavi edilmediği takdirde uykusuzluğa neden olabilir.

Eğer 14, 15 ve 16. sorulara “Evet” dediyseniz, sizde “parasomnia’’ adı verilen uyurgezerlik, uykuda konuşma, gece kâbusları veya diş gıcırdatma belirtileriyle ortaya çıkan rahatsızlık söz konusu olabilir.

İyi bir uyku için dikkat edilmesi gerekenler

Uykusuzluğun olası nedenleri

Uyku solunum bozukluğu (horlama, apne)

Kanser, üremi, anemi, astım gibi bazı sistemik hastalıklar

Psikolojik rahatsızlıklar

Ağrıya neden olan sorunlar

Uygunsuz iş saatleri

Sık seyahat etme

Çevre, yatak odası, yatak konforu gibi dış etkenler

İyi havalandırılmış bir yatak odası

Düzenli saatlerde yatılması

Yumuşak orta sert yatak

Uykunun sessiz bir ortamda gerçekleşmesi

Odanın karanlık olması

Uyumaya yakın yemek yememek

Uyumadan önce içki içmemek gibi faktörler uyku kalitesini artırarak uykusuzluğu azaltan nedenler arasında yer alıyor.

Gece sık uyanıyorsanız

Yorgunluk, horlama, gece uykudan uyanmalar ve gündüzleri uyuklamalar ciddiye alınması gereken işaretlerdir. Uyku bozukluklarının yüzde 80’i uyku apnesinden kaynaklandığı için bu sorunu yaşayan kişilerin Nöroloji polikliniklerine başvurmaları gereklidir.

Uyku bozukluğu için hangi doktora gidilir?

Uyku bozukluğunuz olduğundan şüpheleniyorsanız teşhis ve tedavi için hastanelerin Nöroloji polikliniklerine başvurmanız gereklidir.