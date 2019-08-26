Uyku apnesine Anka’da teşhis ve tedavi

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde hizmet veren uyku laboratuvarı, uyku apnesi sorunu yaşayanlara çare oluyor.

Uyku bozukluklarının en önemli nedenlerinden biri olan uyku apnesi, yani uykuda solunum durması sorunu, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde modern olarak dizayn edilen uyku laboratuvarında tedavi ediliyor.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, günlük aktivite ve sosyal yaşantıyı bozan uyku apnesinin tedavi edilmediği takdirde, yaşam kalitesini ve süresini düşüren önemli hastalıklara zemin hazırladığını dile getirerek şu bilgileri verdi:

“Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biri olan uyku, gündüz yıpranan vücudun gece boyunca yeniden yapılanması için önemlidir. Ancak ülke genelinde uyku sorunu yaşayanların sayısı oldukça fazla. Horlama, uykuda solunum problemi ve uykusunu yeterince alamamak, sadece sağlık problemi olmakla kalmıyor, kişinin yaşam kalitesini etkileyen büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Uyku bozukluklarının en önemli nedenlerinden biri olan uyku apnesi, uyku sırasında en az 10 saniye nefesin durması anlamına geliyor. Gece boyunca defalarca tekrarlayabilen uyku apnesinin en önemli belirtileri kişinin uyku halinde horlamasının kısa aralıklarla kesilmesi ve gürültülü bir sesle tekrar nefes almaya başlaması, geceleri boğulma hissiyle sık uyanmalar, terleme ve sık idrara çıkmadır. Diğer yandan ağız kuruluğu, şiddetli baş ağrısı, yorgun kalkma ve gün boyu süren yorgunluk uyku apnesinden kaynaklı olabilir.”

Yaşam kalitesi için uykunun önemli olduğunu söyleyen İkidağ, hastaların şikayetlerine göre tetkikler yapılarak ayrıntılı olarak değerlendirildiğini ve poliklinik takibinin ardından tam teşhis için uyku laboratuvarına alındığını belirtti. İkidağ, şunları dedi:

“Uyku laboratuvarında hastaya uykuya dalmadan önce beyin dalgaları, kalp hızı ve kas aktivasyonunun takibi için elektrotlar; nefes alışverişini, horlamasını, kan oksijen seviyesi ile nabzını takip etmek için cihazlar takıyoruz. Daha sonra herhangi bir ilaç vermeden hastanın kendini rahat hissederek, uykuya dalmasını sağlıyoruz. Vücuda bağlanan elektrotlarda hiçbir şekilde elektrik akımı yok, tersine hastanın vücudundaki doğal elektrik, gelişmiş cihazlarla kayıt ediliyor. Uyku testi, hastalığın tespiti ve tedavisi sürecinde en önemli aşama. Uyku testini yaptırabilmek için hastaların bir gece uyku odasında kalmaları gerekiyor. ‘Polisomnografi’ denilen uyku testi beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyelerinin ölçümü esasına dayanıyor. Yani bu test ile tüm gece boyunca beyin aktivitesi ve solunumsal olayları kaydediliyor. Test sırasında vücuttan alınan sinyallerle uyku süresince solunumun ne kadar süre ile durduğuna, durduğunda oksijen değerlerinin ve kalp hızının nasıl etkilendiği ve derin uykuya dalınıp dalınmadığı gibi parametrelere bakılıyor. Hasta ertesi gün, günlük hayatına devam edebiliyor."

İkidağ, uyku apnesinintedavi edilmediği takdirde uykuda ani ölüm, inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği, kilo vermede zorluk, solunum yetmezliği, cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık, diyabet, yüksek tansiyon, gündüz sürekli yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine bağlı olaraktrafik ve iş kazalarına da neden olabileceğini vurguladı.