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Uyku apnesi belirtileri nelerdir? Uyku apnesi ne iyi gelir uyku apnesi için hangi bölüme gidilir?

Uyku apnesi, horlama ve uykuda solunum durması olarak bilinmektedir. Uyku apnesi hastalığından pek çok vatandaş şikayetçi. Uyku apnesi belirtileri neler, Uyku apnesi nasıl tedavi edilir, uyku apnesi için hangi doktora gidilir? İşte uyku apnesi hastalığı hakkındaki detaylar…

15 Şubat 2019 Cuma 12:13
Uyku apnesi belirtileri nelerdir? Uyku apnesi ne iyi gelir uyku apnesi için hangi bölüme gidilir?

Uyku apnesi, horlama ve uykuda solunum durması olarak bilinmektedir. Uyku apnesi hastalığından pek çok vatandaş şikayetçi. Uyku apnesi belirtileri neler, Uyku apnesi nasıl tedavi edilir, uyku apnesi için hangi doktora gidilir? İşte uyku apnesi hastalığı hakkındaki detaylar…

Uyku apnesi, uyku düzeninin bozulmasına sebep olan önemli bir hastalık. Uyku apnesi uykuda hava akımının en az 20 saniye süreyle normal değerinin 20'sine ve daha altına düşmesi ile tanımlanabilir. Uykudaki solunum duraklamaları sonucunda kandaki oksijen miktarı azalır ve karbondioksit miktarı artar. Uyku apnesi sinir sistemindeki bir problem nedeniyle uyku apnesi veya solunum yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle uyku apnesi oluşabilir. Bazen de bu her iki durum birlikte olmaktadır uyku apnesi. Normalde biz uyurken, boğaz kasları bolca oksijen alabilelim diye solunum yolumuzu açık tutar. Kişide uyku apnesi olduğunda, boğaz kasları fazla rahatlar, dil ve bademcikler nefes borusuna göre çok genişler ve bu yüzden solunum yolu tehlikeli bir şekilde daralır. Veya fazla kilolu olmaktan dolayı yedek dokular solunum yolunu daraltarak kalınlaştırır.

Uyku apnesi beyin, solunum yolunu açık tutan kaslarla iyi iletişim kuramadığında da olabilir. Hava alabilmek için başarısızca sarfedilen çabalardan dolayı oluşan titreşim. Yani; uyku apnesi olanların durumunu açıklayan horlama. Oksijen alımı çok az olduğunda beyniniz uykunuzda ölmenizi engellemek için sizi uyandırır. Şiddetli uyku apnesi olan kişiler için bu durum gecede yüzlerce kez yaşanabilir.

Uyku apnesi nasıl tedavi edilir?

Uyku apnesinin etkisini azaltabilmek için risk faktörleri arasında yer alan aşırı kilonun kontrol altına alınması gerekir. Ayrıca solunum yollarını olumsuz etkileyen sigara ve alkol tüketimi sonlandırılmalıdır. Uyku testi ise hastalığın teşhisi ve tedavisinde önemli bir aşamadır. Test, bir gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedilmesiyle yapılmaktadır. Uyku sırasında beyin dalgaları, göz hareketleri, ağız ve burundan hava akımı, horlama, kalp hızı, bacak hareketleri ve oksijen seviyeleri ölçülmektedir. Bu işlem sonucunda uyku apnesinin söz konusu olup olmadığı ve eğer varsa ne derece şiddetli olduğu ortaya çıkar. Tedavi de hastaya özel bir şekilde planlanmalıdır.

Uyku apnesi için hangi doktora gidilir?

Çevrenizde uyku apnesi için hangi doktora gidilir, hangi bölüm bakar sorusuyla karşılaşıyorsanız ya da bizzat siz bu problemle karşı karşıya kaldıysanız gitmeniz gereken bölüm ve doktorlar, rahatsızlığınıza neden olan faktörlere göre değişkenlik gösterir. Eğer horlama şikayeti var ise Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoruna gidilmesi gerekir. Hipertansiyonu olan bir hasta, buna bağlı olarak uyku apnesi sorunu yaşıyorsa dahiliye doktoruna başvurması gereklidir. Hafif dereceli olarak yaşanan uyku apnesi rahatsızlıklarında ise aile hekimleri de yardımcı olabilmektedirler. Eğer kişinin rahatsızlığı ileri boyutlara ulaştıysa mutlaka nöroloji bölümüne gidip tedavisine başlamalıdır. 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:13
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