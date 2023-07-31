Uygur Türkü genç gazeteci, Çin zindanlarındaki amcası için Türk dünyasına seslendi

Çin hükumeti, Doğu Türkistan'daki soykırım ve asimilasyon politikasını aralıksız sürdürüyor. Çin'in sistematik şekilde sürdürdüğü baskı ve asimilasyon politikalarının bir parçası olan toplama kamplarında ve Çin hapishanelerinde tutulan Uygur Türklerinin aileleri, Doğu Türkistan'dan haber alma mücadelelerine devam ediyor. Ailesi için çabalayan isimlerden biri de İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde öğrenci, aktivist Uygur Türkü genç Nefise Oğuz. Oğuz'un amcası Alim Abdukerim'in, 2017 yılında Doğu Türkistan'ın Ürümçi kentindeki evinden gözaltına alındığı ve Korla şehrindeki bir hapishanede tutulduğu birkaç yıl sonra öğrenildi.

Çin’in yoğun baskı ve insan hakları ihlalleriyle dolu ceza uygulamaları sonucu yakınlarından haber alamadığı için endişeleri günden güne artan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinden Nefise Oğuz, kendisinden 6 yıldır haber alınamayan amcası Alim Abdulkerim için ailesinin sesini duyurmaya çalışıyor.

Türkiye’de yaşayan Uygur Türkü Nefise Oğuz, Çin zindanlarında tutulan amcasının serbest bırakılması ve Uygur Soykırımı'nı dünyaya duyurmak amacıyla daha önce 4 dilde video yayınladı. Uygur Türkü Nefise Oğuz sosyal medya üzerinden yayımladığı video ve çağrılar ile Çin makamlarına sesini duyurdu.

“6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU HİÇ GÖRMEDİ”

Nefise Oğuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Amcam Alim Abdulkerim, sadece Uygur Türkü olduğu için son altı yıldır Doğu Türkistan'da (Çin’e göre Sincan) gözaltında tutuluyor. Ailesi olarak kendisiyle hiçbir iletişimimiz olmadı ve sağlığı konusunda derin endişe duyuyoruz. Şu anda altı yaşında olan Abdulkerim adında bir oğlu var ancak onunla hiç görüşemedi. Kuzenimin babasız büyüdüğünü görmek kalbimizi kırıyor ve bunun her ikisi üzerinde yarattığı duygusal etki konusunda endişeliyiz. Amcamın masum olduğuna ve herhangi bir suç işlemediğine inanıyoruz. Çin hükumetine onu derhal serbest bırakması ve ailesiyle yeniden bir araya gelmesine izin vermesi için çağrıda bulunuyoruz. Hiç kimse sırf etnik kökeni nedeniyle sevdiklerinden koparılmamalıdır."

Kırım Haber Ajansı gerçekleştirdiği röportaj ile Nefise Oğuz'ı dinledi. Röportajın tamamı şöyle:

Alim Abdulkerim kimdir?

Amcam Alim Abdulkerim, (tutuklanmadan önce) aile şirketimizde bilgisayar işleri ile ilgilenen, Bilgisayar Mühendisliği okuyan, evli ve bir çocuk babası Uygur gencidir.

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Amcanızdan ne zamandan bu yana haber alınamıyor?

Amcamdan ilk tutuklandığı tarih olan 28 Ağustos 2017'den beri haber alınamıyor.

Çin makamları ile en son ne zaman iletişim kurdunuz?

En son bir hafta önce iletişim kurduk. Amcama ulaşmak için sosyal medya üzerinden ilk videoyu yayımladığımda benimle iletişim kurdular. 4 ay kadar önceydi. Araştırıp, bakacaklarını söylediler. Yetkililer bölgeye gittiklerini ve orada araştırma yaptıklarını ifade ettiler. Bundan bir hafta önce Doğu Türkistan'a gidip bölgede araştırma yaptığını iddia eden Çinli yetkili, amcamın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisini ediğindiğini söyledi. Sebebini sorduğumuzda ise 'demek ki Çin kanunlarına karşı gelmiş' minvalinde bir yanıt aldık. Ardından telefon yüzümüze kapatıldı.

Alim Abdulkerim'in Korla Hapishanesinde olduğuna dair bilgi size nasıl ulaştı?

Bu bilgiyi, bölgedeki tanıdıklarımız aracılığıyla edindik.

Amcanızın Çin'e göre tutuklanma gerekçesi nedir? Size bu konu hakkında bir neden belirtildi mi?

Tarafımıza net bir gerekçe belirtilmedi ancak Çin'e göre 1980'li yıllarda doğan Uygur Türkleri, onların nezdinde 'devlete karşı bir tehlike, güvenlik tehdidi olarak kabul ediliyor' ve amcamın yaşıtları bu sebeple hüküm giyiyor ve hapse atılıyor.

Alim Abdulkerim'in ailesi Türkiye'ye ne zaman geldi?

Biz (annem, babam, kardeşim) 2015 yılında Türkiye'ye geldik. 2016 yılında amcamın düğünü oldu ve biz onun için Doğu Türkistan'a gittik, geldik. 2017 yılına gelindiğinde ise eşinin hamile olduğu zamanlardı, irtibatımız sürüyordu ve bir gün hapse götürüldüğünü öğrendik. Bundan sonra iki yıl boyunca da oradaki ailemiz de hiçbir şekilde haber alamadı. Daha sonra telefonla görüşebildiklerini duyduk.

Eşi, amcamın tutuklandığına şahitti, amcamın bebeği ise henüz anne karnında idi, çocuğunun dünyaya geldiğini göremedi...

UYGUR TÜRKÜ GENÇTEN TÜRK DÜNYASINA ÇAĞRI

Buradan çağrınız nedir?

Ben şunu söylemek istiyorum: amcam suçsuz, sadece ailesini geçindirmeye çalışan, hayallerinin, eğitiminin peşinde koşan bir Uygur gencidir. Bu cezaya çarptırılmayı hak edecek bir suçu olmadığına yürekten inanıyoruz ve eminiz. Hatta ben amcamla Doğu Türkistan'da iken kursa gidip Türkçe öğreniyorduk. Çok hayalleri vardı. Hayatının mahvolmasını kesinlikle hak etmiyordu. Amcamın serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Aynı zamanda Türk dünyasından, bizimle benzer kaderi yaşayan Kırımlı kardeşlerimizden de sesimizi duyurmamıza yardımcı olmalarını rica ediyorum. Adaletin yerini bulması lazım. Uygurlara yapılan bu sınırsız zulmün son bulmasını istiyorum. Artık yeter!

Amcamın 6 yıldır hiç görüşemediği, doğduğunda dahi göremediği masum çocuğuyla kavuşabilmesini, ailesi ile mutlu bir şekilde hayatına devam edebilmesini istiyorum.

Aynı zamanda babaannem için de çok zor bir durum, ne kadar acı çektiğini tahmin etmek bile güç. İki evladından biri (babam) Türkiye'de diğeri (amcam) ise Çin hapishanesinde ve hayatlarından endişe içinde hiçbir haber alamıyor.

İnsanlardan ricam; Uygur Türkleri ile empati yaparak bizleri anlamaya çalışmaları ve sesimizi duyurma çabamıza destek vermeleri.

QHA