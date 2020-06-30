Uygur Türklerine nasıl 'soykırım' uyguluyorlar? Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyit Tümtürk anlattı

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Alman Antropolog Adrian Zenz'in 'Çin Devleti Uygur Türklerine soykırım uyguluyor' açıklamalarına değindi.

Başkan Tümtürk, Çin Devleti'nin 1985 yılından beri Uygur Türklerine şehir merkezinde bir, kırsalda iki çocuk doğumu için izin verdiklerini açıkladı. Tümtürk bu kanunun Çinli ailelere de uygulanıp uygulanmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

"Çinli aileler için de aynı kanun sözde geçerli ama onlar için çok gevşek davranıyorlar. Uygurlu bir aile çocuk ihlali yaparak Çin Devleti'nin izin verdiğinden daha fazla çocuk dünyaya getirirse işkenceye maruz kalıyor. Anne ve babalar kamplara götürülerek burada cezalandırılıyor."

Müslümanlara çağrı!

"Zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır." hatırlatmasında bulunan Seyit Tümtürk, İslam alemini Uygur Türklerinin yanında olmaya davet etti.