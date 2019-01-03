0553 313 94 23

Uygur Türklerine emniyet engeli!

Yaklaşık 100 kişilik Uygur Türkünün 19 gün önce İstanbul'dan başlattığı protesto yürüyüşü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçleri tarafından engellendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doğu Türkistan meclisi başkanı Seyit Tümtürk; "Tamamı Uygur Türklerinden oluşan grubun tek amacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Çin zulmüne karşı ondan yardım istemek" dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 18:00

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Yaklaşık 100 kişilik Uygur Türkünün 19 gün önce İstanbul'dan başlattığı protesto yürüyüşü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçleri tarafından engellendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doğu Türkistan meclisi başkanı Seyit Tümtürk; "Tamamı Uygur Türklerinden oluşan grubun tek amacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Çin zulmüne karşı ondan yardım istemek" dedi.

Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen grup, Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçlerinin engeli ile karşılaştı. Jandarma ve polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Yürüyüşün 19. gününde engellenen grup, başkent Ankara'ya ulaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyor.

Tek amaçları Erdoğan ile görüşmek

Yürüyüşteki son gelişmelerle ilgili bilgileri Yeniakit.com.tr ile paylaşan Doğu Türkistan meclisi başkanı Seyit Tümtürk, grubun emniyet güçlerinin engeli ile karşılaştığını belirtirken; "Yaklaşık 20 gun once istanbul'da 10-12 kişilik bir grupla yola çıktılar. Şu anda yürüyüşte 100'e yakın Uygur Türkü bulunuyor. Tamamı Çin tarafından zulme uğrayarak aileleri parçalanmış ve Türkiye'ye sığınmış kişiler. Onların tek amacı Çin'in insanlık dışı zorbalıklarını Türk kamuoyuna duyurabilmek. Başkent Ankara'ya ulaşarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapabilmekten başka talepleri yok" dedi.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Uygur Türkleri
  4. Çin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batı Balkanlar'da geçen yılın işsizlik rakamları belli oldu
    1. Batı Balkanlar'da geçen yılın işsizlik..
    2. Birlikte olduğu Azerbaycanlı kadını 55..
    3. Mesut Özil'den Kabe örtüsüyle paylaşım
    4. UBER bir ülkede daha yasaklandı
    5. Çalıp parçaladıkları kamyoneti..
    6. Katıldığı projeyle hayatı değişti!..
    7. Elazığ'da hayvanlar için doğaya 2 ton..
    8. Uygur Türklerine emniyet engeli!
    9. Çorum'da drift yapan 10 sürücüye 50..
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına..
    12. Kuş yerine kendini avladı! Tüfeği ateş..
    13. Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama:..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    15. Muğla'da yoğun sis
    16. Erzincan'da 4 günlük bebeğin şüpheli..
    17. CHP MYK toplantısı
    18. Köprü geçişine zam geldi, feribot..
    19. Lübnan'da genel grev çağrısı
    20. GÜNCELLEME - Rusya'daki gaz..
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti