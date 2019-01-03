Uygur Türklerine emniyet engeli!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Yaklaşık 100 kişilik Uygur Türkünün 19 gün önce İstanbul'dan başlattığı protesto yürüyüşü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçleri tarafından engellendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doğu Türkistan meclisi başkanı Seyit Tümtürk; "Tamamı Uygur Türklerinden oluşan grubun tek amacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Çin zulmüne karşı ondan yardım istemek" dedi.



Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen grup, Kızılcahamam ilçesinde emniyet güçlerinin engeli ile karşılaştı. Jandarma ve polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Yürüyüşün 19. gününde engellenen grup, başkent Ankara'ya ulaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyor.

Tek amaçları Erdoğan ile görüşmek

Yürüyüşteki son gelişmelerle ilgili bilgileri Yeniakit.com.tr ile paylaşan Doğu Türkistan meclisi başkanı Seyit Tümtürk, grubun emniyet güçlerinin engeli ile karşılaştığını belirtirken; "Yaklaşık 20 gun once istanbul'da 10-12 kişilik bir grupla yola çıktılar. Şu anda yürüyüşte 100'e yakın Uygur Türkü bulunuyor. Tamamı Çin tarafından zulme uğrayarak aileleri parçalanmış ve Türkiye'ye sığınmış kişiler. Onların tek amacı Çin'in insanlık dışı zorbalıklarını Türk kamuoyuna duyurabilmek. Başkent Ankara'ya ulaşarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapabilmekten başka talepleri yok" dedi.