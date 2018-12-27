Uygur Türkleri hakkında gündem belirleyecek sözler: Devlet gerekirse özel ağ kursun

yeniakit.com.tr Akit TV ekranlarında, Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Çin’in Uygur Türklerine zulmettiği yönündeki haberlerin doğruluk payı masaya yatırıldı. Çin’de Uygurlara yönelik bir zulme ortak tepki vermemiz gerekirken, önce haberlerin kesin doğru olup-olmadığının belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

NATO’nun, Pentagon’un oyunu mu?

“Biliyorsunuz, bu da kritik bir yer. Şundan dolayı; ‘acaba burada da NATO’nun, Pentagon’un oyununa geliyor olabilir miyiz’ diye düşünüyorum.” diye söze başlayan sunucu Dağıstanlı, “Çünkü niye, ben Uygurlarla zaman zaman konuştuğumda, ‘Ya gidilebiliyor mu oraya?’ diyorum, onlar hiç gitmemişler ki... Gitme girişiminde de bulunmamışlar ve adamların orayla da ilgileri yok ama, ‘Uygur Meclisi Dışişleri Bakanıyım’ diyor mesela. Hiç oraya gitmemiş adam.” ifadelerini kullandı.

Eziyet varsa tepkimizi koyalım, yoksa oyuna gelmeyelim

Dağıstanlı şunları söyledi:

“Bizi manipüle etmesinler. Yani Uygurlar, Türklere, Müslümanlara bir eziyet varsa, hep birlikte tepkimizi koyalım Mao’cu Çin’e. Bunda bir meselemiz yok ama küresel dünyada oynanan bir oyunda Türkiye ile Çin’i, Ankara ile Pekin’i karşı karşıya getirip bizi yine bu batıcı, yine haçlıcı, yine Siyonist akımların içerisine sürükleme arayışları varsa, ben buna itiraz ediyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bilgi edinme imkanı var

Uygurlarla ilgili, “Benim elimde de çok sağlam bir veri yok” diyen Karahasanoğlu, uzun zamandır sözkonusu meseleyi takip ettiğini söyledi.

“Zaman zaman haberleri yapılıyor, arkasından karşı cenahtan farklı bilgiler geliyor. Önceki gün Abdurrahman Dilipak abinin yazdığı ‘Kullanılıyor muyuz’ diye bir özeleştirisi vardı.” hatırlatmasını yapan usta gazeteci, “Şimdi burada da dediğiniz gibi, ‘Kullanılıyor muyuz?’ diye kafamda soru işaretleri var.” dedi.

Devlet gerekirse özel istihbarat ağı kurmalı

Karahasanoğlu şöyle konuştu:

“Bir gazete olarak bizim Uygur Türkleri neler yaşıyor, Çin’de Türklere neler yapılıyor şeklinde ayrıntılı bir bilgiyi gidip orada yerinde bir bütün şeklinde tespit edebilme imkanımız olmayabilir ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bu imkanı var. Bu bilgilendirmeyi Türkiye’ye yapması gerekir. Ben burada devlete bir görev düştüğü kanaatindeyim. Çünkü tekil olarak, bazı Uygur Türkleriyle –sizin dediğinizin tam aksine- oraya gidip-gelen, yakın tarihte orada yaşayan ama yakınları öldürüldüğü için artık orada yaşayamayan ve Türkiye’ye sığınan birçok kişi de bizim komşularımız veya irtibatlı olduğumuz insanlar.

Burada devlete bir görev düşüyor. Devlet, bunların ne kadarı doğrudur, ne kadarı yanlıştır, bu bilgilendirmeyi Türk halkına yapması gerekir. Çünkü yardımlar toplanıyor, insanlara yardım etmek istiyoruz. Orada kardeşlerimiz eziyet görüyor, işkence görüyor diye.”

Devletin gerekirse özel istihbarat ağlarıyla bilgi edinip Türkiye’yi bilgilendirmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, Uygur Türkleriyle ilgili Çin’le büyük bir ekonomik savaş içinde olan ABD’nin belki de karapropaganda yaptığını, Müslüman Türklerin kışkırtılmak isteniyor olabileceği tespitinde bulundu.

Karahasanoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz tuzağa düşmeyelim, ama devletin de bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapması lazım.”