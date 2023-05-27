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Dünya Uygur öğrenci Hong Kong havalimanında sorguya çekilmesinin ardından kayboldu
Dünya

Uygur öğrenci Hong Kong havalimanında sorguya çekilmesinin ardından kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 22:18:00 -
Uygur öğrenci Hong Kong havalimanında sorguya çekilmesinin ardından kayboldu

Güney Kore’de doktora eğitimi alan Uygur Türkü Abduveli, arkadaşını ziyaret etmek için Hong Kong’a gitti, havaalanına varınca Çin polisi tarafından sorguya çekildiğini belirten kısa mesajından sonra ortadan kayboldu.

Uygur Haber’in aktardığına göre, Güney Kore’de doktora eğitimi alan Uygur Türkü Abduveli Abdurahman (Kimliğinde Çince telaffuzuyla Abuduwaili Abudureheman olarak yazıyor), 10 Mayıs 2023’te bir arkadaşını ziyaret etmek için Hong Kong’a gitti. Ancak o akşam arkadaşına, havaalanına varınca Çin polisi tarafından sorguya çekildiğini belirten bir kısa mesaj gönderdikten sonra kayboldu. Arkadaşı, Abduveli’nin güvenliğinden giderek daha fazla endişe duymaya başladıktan sonra, onun ortadan kayboluşunu kamuoyuna açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü çağrı metni yayımladı

Uluslararası Af Örgütü 26 Mayıs 2023 tarihindeAbduveli hakkında bir çağrı metni yayımladı. Metinde, “Bu ayın başlarında Güney Kore’den Hongkong’a geldiğinden beri kayıp olan, yasal bir süreç olmaksızın Çin anakarasına yasadışı bir şekilde iade edilme; keyfi gözaltı ve işkence riskiyle karşı karşıya kalma riski olan bu Uygur öğrencinin nerede olduğu ve akibetihakında Hong Kong yetkilileri bir açıklama yapmalı” ifadeleri yer aldı.

Hong Kong hükümeti de potansiyel suç ortağı olabilir

Uluslararası Af Örgütü Çin Araştırmacısı Alkan Akad, “Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik işlediği insanlığa karşı suçlar ve deniz aşırı seyahat eden Uygurlara yönelik devam eden takip ve tehditleri göz önüne alındığında, Abduveli Abdurahman’ın akıbeti derinden endişe verici” dedi.
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Akad ayrıca, “Abuduveli’nin havalimanına varınca gözaltına alınması ve sorguya çekilmesi, Çin hükümeti tarafından Uygurlara karşı işlenen insan hakları ihlallerinde Hong Kong hükümetinin de potansiyel suç ortaklığına ilişkin soruları gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.

Alçakgönüllü, çalışkan, spor sever öğrenciydi

Abduveli Abdurahman, Doğu Türkistan’ın Karamay şehrinde doğdu. Son yedi yılını Seul’de okuyarak geçirdi. 2022’de Spor Endüstrisi ve Eğlence alanında doktorasını tamamladı. Arkadaşı onun herhangi bir suça karışmadığını, hobisinin futbol oynamak olduğunu söylüyor ve onu alçakgönüllü, çalışkan bir öğrenci olarak tanımlıyor.

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Hong Kong hükûmetinde, Abduveli’nin nerede olduğunu açıklamasını ve uluslararası kabul edilebilir bir suça işaret eden yeterli ve somut delil bulunmadığı durumda onun derhal serbest bırakılmasını talep etti.

 

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