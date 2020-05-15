Uygur çocuklarına Çin kültürü dayatılıyor

Çin’in 2017'den beri ebeveynleri toplama kamplarına ve hapishanelere kapatılan öksüz Uygur çocukları ailelerinden zorla ayırıp ve çeşitli isimler verilen çocuk kamplarında mandarin Çincesi ve komünist partiye bağlılık eğitimleri veriliyordu.

Görüntülerde Uygur çocukların Çince genelensel kıyafetler giyerek geçmiş Çin kültüründeki “tazim” kuralları ile birbirlerini selamlamaya ve Çin geleneklerine göre davranmaya zorlandığı görülüyor.

Önceki yıllarda, çocuk kamplarından sızan görüntülerde hep Uygur çocuklarının Uygurca konuşmalarının kısıtlandığını ve ne istediklerini Çince ifade etmek zorunda kaldıkları gösterilmişti şimdi ise tıpkı bir Çinliymiş gibi davranışta bulunan Uygur Çocukların milli kimliklerinden kültürel değerlerinden tamamen kopmaya yüz tuttuğu endişe verici.