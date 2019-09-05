Uygunsuz parka delinatörlü önlem

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Kırtepe Mahallesi Arifler Sokak’ta uygunsuz araç parkını önlemek ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla araç yolunu delinatör sistemi ile böldü.

Daha önce birçok araç yolunu delinatör sistemi ile bölerek uygunsuz araç parkının önüne geçen ve yaya güvenliğini sağlayan Bartın Belediyesi çalışmalarına bir yenisini Kırtepe Mahallesi Arifler Sokak’ta ekledi. Uygunsuz trafik parkı sorununun yaşadığı bölgeyi delinatör sistemi ile bölen Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgede yaya güveliği adına da önemli bir çalışmaya imza atmış oldu.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Delinatör sistemi bölmüş olduğumuz yollar gerek uygunsuz araç parkı gerekse de yayaların güveliği açısından olumlu yönde katkı sağladı. Bu çalışmalarımıza bir yenisini de trafiğin yoğun olduğu Kırtepe Mahallesi Arifler Sokak’ta gerçekleştirdik“ dedi.