Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde

Irkçı Tanju Özcan'ı kendine örnek alan Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşlarla ilgili skandal bir adım geldi.

Rasim Arı, kentte yaşayan göçmenler için su tarifesi ve nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını söyledi.

Arı, "Suyu çok israf ediyoruz. Bölgede en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehir Nevşehir, (Sığınmacıların su ücretleri) yüzde 250-300 zam yapacağız. Nikah ücreti 750 lira, onu da 15 bin lira yapıyoruz. Bol bol evlenebilirler. Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka şehre gidebilir." dedi.

Rasim Arı, gayr-i meşru ilişkisi ifşa olunca AK Parti'den kovulmuştu.