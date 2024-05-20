  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vatandaşa neler yedirmişler neler! 227 milyon lira ceza kesildi

Türkiye'nin üzerinde kuş uçmayacak! Erken radar sistemi envantere girdi

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var

ASELSAN ALP 300-G! Detay dikkat çekti: Erken İhbar Radarı teslimatına başladı

Ünlü ekonomist Timothy Ash'ten Türk İHA’sı AKINCI’ya övgü!

Başkan Erdoğan, FETÖ/PDY konusunda kardeş ülkeleri uyarmıştı: Kaza(!)da FETÖ parmağı mı?

Fransız basını 'gerçek' diye paylaştı, birden gündem oldu: İran'da düşen helikopterin pilotu kim?

İşte İran'da Reisi'nin yerine geçecek isim! Hükümet acil toplandı

Lahey’de Netanyahu ile Gallant’a tutuklama kararı çıktı ama! Kararı kim uygulayacak?

Yandaşları bile çileden çıktı! Levent açtı ağzını yumdu gözünü
Siyaset Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde
Siyaset

Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde

Yeniakit Publisher
2024-05-20 21:21:00 -
Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde

Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın izinde yürüyor.

Irkçı Tanju Özcan'ı kendine örnek alan Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşlarla ilgili skandal bir adım geldi.

Rasim Arı, kentte yaşayan göçmenler için su tarifesi ve nikah işlemi ücretlerine zam yapacaklarını söyledi.

Arı, "Suyu çok israf ediyoruz. Bölgede en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehir Nevşehir, (Sığınmacıların su ücretleri) yüzde 250-300 zam yapacağız. Nikah ücreti 750 lira, onu da 15 bin lira yapıyoruz. Bol bol evlenebilirler. Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka şehre gidebilir." dedi.

Rasim Arı, gayr-i meşru ilişkisi ifşa olunca AK Parti'den kovulmuştu.

Rasim Arı'nın istifası sonrası Nevşehir'in yeni başkanı belli oldu
Rasim Arı'nın istifası sonrası Nevşehir'in yeni başkanı belli oldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rasim Arı'nın istifası sonrası Nevşehir'in yeni başkanı belli oldu

İYİ Parti’de Rasim Arı depremi! 'Hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen...'
İYİ Parti’de Rasim Arı depremi! 'Hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen...'

Siyaset

İYİ Parti’de Rasim Arı depremi! 'Hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen...'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23