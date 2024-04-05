  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan’dan çok değerli hediye! Mukaddes Emanetler Dairesi’ne bakın ne hediye etti

Başları zorla açtırılan kadınlardan New York Belediyesine dava! Karar verildi

Cem Küçük 'Genel gidişat iyi değil' diyerek tepki gösterdi: Bu ayıptır

AK Parti ve CHP itiraz etmişti! YSK 4 ilçe için kararını verdi

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

CHP’li yönetici DEM’li adayın “mazbatasının iptalini” istedi: ‘DEM’li CHP’liler kuyruğuna basılmış gibi cıyakladı... ‘DEM’lenmeyen CHP’li partisinden ihraç edildi

Fatih Altaylı'nın programında ağlama şovu!

Ayasofya'da duygusal anlar: Ramazan'ın son cumasında duayı Erdoğan yaptı

9 günlük tatile saatler kala İslam Memiş'ten dolar kuru için 20 lira açıklaması
Otomotiv Uygun fiyatlı Tesla yalan mı oldu? Musk: Reuters yine yalan söylüyor
Otomotiv

Uygun fiyatlı Tesla yalan mı oldu? Musk: Reuters yine yalan söylüyor

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:31:00 -
Uygun fiyatlı Tesla yalan mı oldu? Musk: Reuters yine yalan söylüyor

Tesla'nın sahibi Elon Musk, uygun fiyatlı Tesla otomobili hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Tesla bir süredir uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesiyle gündemde. Daha önce Elon Musk tarafında doğrulanan bu projenin iptal edildiği söylenmişti. 25 bin dolar civarında olması beklenen yeni Tesla aracıyla ilgili resmi açıklama Elon Musk’tan geldi.

Elon Musk: Tesla, 25 bin dolarlık otomobil geliştiriyor

Tesla CEO’su Elon Musk, 25 bin dolarlık otomobil planlarını rafa kaldırdığına dair iddiaları yalanladı. Reuters tarafından hazırlanan ve şirket içi mesajlara dayandırılan haberde, Tesla’nın uygun fiyatlı modeli iptal ettiği aktarıldı. Ancak Musk, iddiayı yalanlamak için X’te “Reuters yine yalan söylüyor” dedi.

Musk’ın yalanlamasına rağmen Reuters, şirket içi mesajların Musk tarafından gönderildiğini iddia etti. Hatta uygun fiyatlı Tesla’yı iptal etmek için çok sayıda çalışanla toplantı yaptığını söyledi.

25 bin dolarlık Tesla modeli, son aylarda şirketin en önemli planlarından biri oldu. Musk bu modelin Berlin ve Austin Gigafactory’de üretime girmesini planlandığını söyledi. 2025’in sonuna doğru seri üretime alınacak araç, BYD gibi rakiplere meydan okuyacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Musk’ın iddiaları yalanlaması ise, şirketin elektrikli otomobil pazarında rekabeti artırmak istediğini gösteriyor. Model 3’ün rekabetçi fiyatına rağmen, şirketin son çeyrekte 2022’den bu yana en düşük teslimat rakamlarına ulaştığını hatırlatmak gerekiyor.

ABD’de yapılan araştırmalara göre, yeni bir araç için ortalama fiyat 44 bin dolar seviyesine geldi. Elektrikli otomobillerde ise ortalama 50 bin doları geçiyor. Bu da uygun fiyatlı elektrikli otomobillere duyulan ihtiyacın giderek arttığını gösteriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23