‘Uygun’ fiyata aldığı Reşat altınlar sahte çıktı: 5 gözaltı
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan MT’yi arayan tanıdığı A.İ, bir arkadaşının elinde Reşat altınlar olduğunu ve bunu uygun fiyata vermek istediğini söyledi.
M.T., Reşat altınları almak üzere bankadan 80 bin lira çekip 59 Reşat altın karşılığında A.İ ve Ö.B.'ye verdi. Altınları kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde sahte olduğunu öğrenen M.T. soluğu poliste aldı. Polis, A.İ, M.D, A.R.B, Ö.B. ve B.A.K.’yı yakaladı. Adreslerdeki aramada bir miktar sahte altın ve 23 bin 700 lira ele geçirildi.