0553 313 94 23

"Uygun dozda egzersiz kronik hastalıkları önlüyor"

SBÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş: - "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor. Parkinson ve alzaymır hastalıklarının da düzenli egzersizle yavaşlatılabileceğini destekleyen araştırmalar var"- "Araştırmalar, düzenli egzersiz yapan erişkinlerde sigara ve alkol kullanımının daha az olduğunu gösteriyor. Sigara ve alkol bağımlılığı egzersiz bağımlılığıyla yer değiştirebilir. Sigara ve alkol bağımlılığından kurtulmanın tedavisinde uygun doz egzersiz reçetede mutlaka yer almalıdır"

13 Ağustos 2019 Salı 11:04
"Uygun dozda egzersiz kronik hastalıkları önlüyor"

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor. Parkinson ve alzaymır hastalıklarının da düzenli egzersizle yavaşlatılabileceğini destekleyen araştırmalar var." dedi.

Prof. Dr. Öneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenliği yapılan egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığa olumlu etkileri olduğunu söyledi.

Hareketsiz yaşamın ise kalp krizi, hipertansiyon, inme, obezite, şeker ve kanser gibi birçok hastalığa davetiye çıkardığına işaret eden Öneş, bu yaşam tarzının bilişsel fonksiyonları azalttığına yönelik görüşlerin de son dönemde gündemde yer bulduğunu aktardı.

Kadriye Öneş, kas-iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde temel olan egzersizin, stresi azalttığını ve hafızayı güçlendirdiğini belirterek, "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor. Parkinson ve alzaymır hastalıklarının da düzenli egzersizle yavaşlatılabileceğini destekleyen araştırmalar var." diye konuştu.

- "Ömrü uzatır, yaşam kalitesini artırır"

Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde yapılan egzersizin, yaşlılık döneminde kas iskelet sistemine ciddi şekilde fayda sağladığını dile getiren Öneş, bu dönemlerde yapılan aktivitelerin kemik yoğunluğunun artmasında belirleyici olduğunu kaydetti.

Kadriye Öneş, "Egzersiz sayesinde büyüme ve serotonin hormonu ile tüm dokulardaki dolaşımın artmasıyla oksijenasyon ve dokuların beslenmesi artar. Ayrıca, insülin direnci ve enflamasyon azalır. Yani egzersiz, şeker hastalığından depresyona, kas iskelet hastalıklarından diğer birçok sistem hastalığına kadar korunmamızı sağlayarak ömrümüzü uzatır ve yaşam kalitemizi artırır." değerlendirmesini yaptı.

Egzersiz yapmanın düşünce becerisi ile hafızayı da güçlendirdiğinin altını çizen Öneş, erken bunamamak için egzersize daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Sigara ve alkol bağımlılığının tedavisinde yer almalı"

Öneş, bazı araştırmaların, egzersiz yapan kişilerin beynindeki düşünme ve hafıza merkezlerinin yapmayan kişilere kıyasla daha büyük hacimde olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Fiziksel aktivitenin artması ve düzenli yapılmasının bunamayı geciktirebildiğini vurgulayan Öneş, "Düzenli fiziksel aktivite yapan çocuklarda kavrama yeteneğinde, sayısal ve sözel testlerde önemli gelişmeler tespit edilmiş. Yine çalışmalar, düzenli egzersiz yapan erişkinlerde sigara ve alkol kullanımının daha az olduğunu gösteriyor. Sigara ve alkol bağımlılığı egzersiz bağımlılığıyla yer değiştirebilir. Sigara ve alkol bağımlılığından kurtulmanın tedavisinde uygun doz egzersiz reçetede mutlaka yer almalıdır." diye konuştu.

Haftada en az 4-5 gün 30 dakikalık egzersizin vücuda çok faydalı olduğunu belirten Öneş, yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi aerobik egzersizlerle denge ve esnekliği sağlayan fiziksel aktiviteleri önerdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:04
  1. Alzheimer
  2. Egzersiz
  3. hareket
  4. kronik hastalıklar
  5. Parkinson
  6. Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş
  7. Sağlıklı Yaşam
  8. sigara ve alkol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban aynı zamanda kurtuluş fidyemizdir
    1. Kurban aynı zamanda kurtuluş fidyemizdir
    2. Başkan Ensari esnaflarla bayramlaştı
    3. Univa, dünyanın en iyi öğrenci evleri..
    4. Asosyal bayramlaşmaya hayır!..
    5. "Türkiye'nin Maldivler'i"nde bayram..
    6. Amerika birleşik devletleri ne yapmak..
    7. Hazır giyim sektörü ABD'ye 700 milyon..
    8. Yüzme: FINA Dünya Masterlar Şampiyonası
    9. TOKİ’den ev aldım yeniden ev alınır mı
    10. Ataşehir'de feci trafik kazası!
    11. Kaçan kurbanlık 5 gün sonra askeri..
    12. Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
    13. Dünyayı heyecanlandıran Satala Antik..
    14. Sakal bakımı hakkında doğru bilinen..
    15. Valilik açıkladı! Orman yangını..
    16. GRAFİKLİ - Süper Lig tarihinin "en"leri
    17. Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti..
    18. Serbest kartlarda 2020 yılı vize..
    19. Ohri Çerçeve Anlaşması'nın 18. yılı
    20. Kamu işçisine yüzde 8+4 ve 150 lira..
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir
    Uzman isimden dikkat çeken Türkiye analizi: ABD baskıya devam ederse o siparişleri de kaybedebilir