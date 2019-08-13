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Uygulama sonuç vermedi! Almanya plastik poşeti tamamen yasaklayacak

Paralı poşet uygulamasının istedikleri sonucu vermediğini söyleyen Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı.

13 Ağustos 2019 Salı 13:01
Uygulama sonuç vermedi! Almanya plastik poşeti tamamen yasaklayacak

Almanya Çevre Bakanı SvenjaSchulze, plastik poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı. Schulze, kararın poşetlerin parayla satılması uygulamasının istedikleri sonucu vermemesi üzerine alındığını söyledi.

Ülkede plastik poşet kullanımının 2015'ten bu yana yüzde 64 oranında azaldığı belirtiliyor.

"Amacımız daha az plastik kullanmak"

BBC Türkçe'de yer alan haberde; Bakan Svenja Schulze paralı poşet uygulmasının plastik kullanımını "yeterince azalttığını ancak bunun arzu etikleri bir sonuç olmadığını" belirterek "Amacımız kullanıp atan bir toplum olmayı bırakmak ve daha az plastik kullanmak" dedi.

Çevre Bakanı, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi.

İngiltere'de de plastik poşet kullanımı yüzde 90 azaldı

İngiltere'de de plastik poşetler 2015'ten beri bu yana paralı. Poşetler 5 peni'ye (yaklaşık 33 kuruş) satılıyor. Uygulamanın plastik poşet kullanımını yüzde 90 azalttığı belirtiliyor. Plastik poşetlerin fiyatı 2020'den itibaren iki katına çıkarılacak.

Ülkede gelecek Nisan'dan itibaren plastik poşetler, kokteyl karıştırıcıları ve kulak temizleme çubukları da yasaklanacak.

Avrupa Birliği genelinde pipet, çatal ve kaşık gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin 2021'den itibaren yasaklanması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:01
  1. Avrupa Birliği
  2. Almanya
  3. Svenja Schulze
  4. İngiltere
  5. plastik poşet

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  • abdrhmnabdrhmn25 dk önce
    yahu doğada çözünür olanı üreteni teşvik edin

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