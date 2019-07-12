Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek Resmi Gazete'nin mobil uygulaması hayata geçirildi. Buna göre uygulamadan faydalanmak isteyen herkes 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara ücretsiz erişebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin "resmi" uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor. Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor. Ayrıca uygulamadaki "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebiliyor. "Takvim" bölümünden ise görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor. Uygulama IOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer alıyor. Uygulamanın yayımlandığı platformlara "www.resmigazete.gov.tr" sayfasındaki App Store ve Google Play logolarına tıklanarak da kısa yolla erişim sağlanıyor.

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