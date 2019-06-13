Uygulama bahçeleri olumlu sonuç verdi, dönüm başına 250 kilo fındık alınacak

Giresun’da ‘Fındıkta Verimi ve Kaliteyi Arttırma Eğitimi ve Uygulama Projesi’ kapsamında 119 ayrı noktada, 238 dekar alanda ve 58 tarım danışmanının katıldığı çalışma sonuç vermeye başladı.

Dönüm başına 50 kilogram olan verimlilik yapılan çalışmalar sonucu uygulama yapılan bahçelerde 250 kilograma kadar yükseldiği tespit edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın ve beraberindeki heyetle merkeze bağlı Alınca köyündeki uygulama bahçesinde incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgiler veren Sarıfakıoğulları,verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla projenin başlatıldığını ve olumlu bir sonuç alındığını söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları, arazinin 13.8 dönüme düşmüş olduğunu ve bununda verimliliğe etki ettiğini belirterek, “Bunun yanı sıra bizzat verimliliği doğrudan etkileyen gerek budama, gerek ilaçlama, gerek gübreleme, gerek gençleştirme çalışmaları da maalesef geleneksel yöntemlerle yapıldığı için çok önemli ve verimli sonuçlar alınamamaktaydı. Fakat biz bunu her köyde bir örnek bahçe uygulaması yapmak ile bizzat çiftçilerimiz ile bir araya gelerek ve bütün çiftçilerimizin bizzat uygulamayı yerinde görmesi şekliyle gerçekleştirdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz’den almış olduğumuz bilgiler neticesinde verimliliğin 5 katına çıktığı noktasına çıktığını tespit ettik” dedi.

Fındık cipsi üretilecek

“Daha önce dekara yaklaşık 50 kilogram olan verimlilik inşallah bu çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 250 kilograma kadar çıkacak diye düşünüyoruz” diyen Sarıfakıoğulları, bahçelerdeki verimliliğinde bunu gösterdiğini kaydetti.

Üretimde kaliteyi artırmak kadar katma değerli ürünlerde önemli olduğuna dikkat çeken Sarıfakıoğulları, “Fındığın kullanım oranını arttırdığımız sürece değerini ve fiyatını da arttırmış olacağız.Bu noktada Fındık Araştırma Enstitümüzde başarılı çalışmalara imza atıyor. Örneğin en son yaptığı çalışma ise cips üretimi noktasında oldu. Bunu büyük firmalarla da görüşeceğiz bu konuda fındık cipsi üretilmesi noktasında temas halinde olacağız. Bu şekilde besleyici değeri çok bir ürünle çocuklarımızı kavuşturmuş olacağız hem de katma değeri yüksek ürünler dolayısıyla çiftçimizin gelir seviyesini arttırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Fındıkta yeni tür çalışmaları

Vali Sarıfakıoğulları, son olarak ise, fındıkta yeni türlerin geliştirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini ve çiftçilere yeni türlerin dikimi konusunda teşvikler yaptıklarını belirtti.

Örnek bahçenin sahibi Şeref Kınataş ise yapılan projeden dolayı memnun olduklarını ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

“Dönüm başı 50 kilo ile 60 kilo arasında fındık topluyorduk şimdi inşallah 200 kilonun üzerine geçecek inşallah” diyen çiftçi Kınataş, “Küf ise zaten çotanakta gözüküyor eskiden beyazdı ürünümüz şimdi bir tane bile küf yok.Ürünün kalitesi, gelişmesi olarak ta çok büyük bir fark var bazı çotanaklar çok zayıf kalıyor ama buradaki ilaçlama ile beraber çok çok kaliteli gözüküyor ve içini doldurmaya başlamış artık. Yan komşumda kırıyorum hiç bir şey yok zayıf bu bahçede ise büyük bir fark var. İnşallah topladığımızda daha da iyi kalitesini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Örnek bahçede yapılan incelemede bahçelerde dip temizliği, doğru ilaçlama ve bakımların nasıl yapıldığı yetkililer tarafından uygulamalı olarak gösterildi.