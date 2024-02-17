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Spor Üye oldu mazbatayı aldı! Arda Turan Galatasaray’da
Spor

Üye oldu mazbatayı aldı! Arda Turan Galatasaray’da

Yeniakit Publisher
2024-02-17 11:05:00 -
Üye oldu mazbatayı aldı! Arda Turan Galatasaray’da

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray'a üye oldu. Genç teknik adama mazbatasını sarı-kırmızılı kulüp başkanı Dursun Özbek verdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray üyesi oldu. Genç teknik adam mazbatasını ise Dursun Özbek'in elinden aldı.

Arda Turan yaptığı paylaşımda, "Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray. Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

"Bu gurur bana bir ömür boyu yeter"

Arda Turan ayrıca, "Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter." ifadelerini kullandı.

 


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