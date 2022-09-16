Uydurukçayı bırak Merdan! Şiirin üstadından senin gibilere özel şiir, al duvara as! "Mıgırdıçı sever de Osman'ı sevmez zındık!"

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan açıklamalarına tepkiler sürerken, CHP'nin fonladığı Tele1'de de skandal ifadeler kullanıldı.

Kanalda katıldığı canlı yayında, konuşan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf etti.

Malum organlarından uydurulan bir uydurukçaya sığındı

Sözde bir şiirin arkasına sığınan Yanardağ şunları söyledi:

"16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiperane savunulması anlaşılır gibi değil."

Abdülhamid Han'a da hakaret etmişti

Yanardağ daha önce canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadeler de kullanmıştı.

Mangır Merdan'a en güzel cevap şiirin üstadı Abdurrahim Karakoç'tan!

Ecdadına küfreden güruha en güzel cevabı ise Abdurrahim Karakoç, tüm zamanlara hitap eden şiiriyle Abdurrahim Karakoç veriyor.

İşte Abdurrahim Karakoç'un Osmanlı düşmanlarının değişmeyen zihniyetine tarihi cevabı:

Mıgırdıç'ı sever de Osman'ı sevmez zındık

İti-domuzu sever, insanı sevmez zındık

İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye

Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık.