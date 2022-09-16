Uydurukçayı bırak Merdan! Şiirin üstadından senin gibilere özel şiir, al duvara as! "Mıgırdıçı sever de Osman'ı sevmez zındık!"
PKK sevici Merdan Yanardağ, canlı yayında Osmanlı Devleti'ni hedef aldı. Şiir diye yutturmaya çalıştığı bir uydurukça üzerinden iğrenç ifadeler kullanan Yanardağ, Osmanlı'dan 'kaltak, uçkuru gevşek' sözleriyle hakaret etti. Öte yandan ecdada küfreden yozlaşmış ve soyu ile sopunun nereden geldiği belli olmayan güruha en güzel cevabı ise tüm zamanlara hitap eden şiiriyle, merhum yazarımız Şiirin Üstadı Abdurrahim Karakoç yıllar öncesinden veriyor.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan açıklamalarına tepkiler sürerken, CHP'nin fonladığı Tele1'de de skandal ifadeler kullanıldı.
Kanalda katıldığı canlı yayında, konuşan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi iğrenç sözler sarf etti.
Malum organlarından uydurulan bir uydurukçaya sığındı
Sözde bir şiirin arkasına sığınan Yanardağ şunları söyledi:
"16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiperane savunulması anlaşılır gibi değil."
Abdülhamid Han'a da hakaret etmişti
Yanardağ daha önce canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadeler de kullanmıştı.
Mangır Merdan'a en güzel cevap şiirin üstadı Abdurrahim Karakoç'tan!
Ecdadına küfreden güruha en güzel cevabı ise Abdurrahim Karakoç, tüm zamanlara hitap eden şiiriyle Abdurrahim Karakoç veriyor.
İşte Abdurrahim Karakoç'un Osmanlı düşmanlarının değişmeyen zihniyetine tarihi cevabı:
Mıgırdıç'ı sever de Osman'ı sevmez zındık
İti-domuzu sever, insanı sevmez zındık
İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye
Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık.